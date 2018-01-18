屠宰場違聘移工 沒半年又85人被抓

2018-01-18

僱用非法外勞 越抓人還越多

〔記者曾健銘、葉冠妤／新北報導〕僱用非法外勞抓不怕，越抓人還越多！

新北市新莊警分局日前接獲線報，指泰山區中港南路上某家禽屠宰場半夜時經常有外籍人士出沒，警方懷疑其僱用非法外籍移工，監控2個多月後，日前趁著深夜時分，會同近200名警力展開「夜襲」，果真一舉查獲多達85名逃逸外籍移工，創下史上單次查獲人數最多紀錄，事後警方甚至必須動用2輛大巴士，才能把所有移工載走。

據了解，此次被查獲僱用非法移工的「新北市家禽產銷合作社附設屠宰場」已是累犯，去年9月就曾被查獲雇用78名非法移工，孰料仍不知悔改；警方表示，該屠宰場面積約2千坪，有多條屠宰作業線，平時皆有人「盯梢」，只要發現查緝人員接近就會立刻用廣播通知，並引導員工藏匿，非常狡猾。

警方日前會同移民署新北市專勤隊、調查局、雙北憲兵隊等單位上門查緝，由於當時正值屠宰場作業時間，外籍移工見到警員突然上門，嚇得四處逃竄，但警方早已部署完備，將屠宰場團團包圍，最後將85名移工全數都帶回。

警方調查，該85名非法移工多為越南、印尼籍，其中67名是逃逸外勞，其餘18名則是以觀光、探親名義來台後非法居留，這些人分別透過多個雇主仲介進入屠宰場工作，每個月薪水約2萬5千元；警詢後將這些移工全數移由移民署新北市專勤隊擇日遣返，至於違法僱用部分，警方將函送新北市勞工局裁處。

新北市勞工局外勞服務科科長廖武輝表示，去年9月就已開罰7名雇主，裁罰金額共300多萬元，等警方做完筆錄後，才能確認聘僱這些非法移工的雇主身分，會再依違反「就業服務法」第57條，視情節輕重開罰15萬元至75萬元不等，若雇主為累犯，將移送地檢署法辦。