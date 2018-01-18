51名高階警官調動 下波換6都

2018-01-18

國道公路警察局長朱正倫

〔記者黃敦硯／台北報導〕警政署昨天公布高階警官人事調動案，共有51名高階警官職務調整，其中原刑事警察局長劉柏良調任警署副署長，刑事局長由原警署主秘蔡蒼柏升任，警政委員陳檡文則升任航空警察局長，另警署主秘與督察室主任分別由警政委員鍾國文與彰化縣警局長楊崇德調升。此次人事調整將牽動下一波六都分局長、刑警大隊長職務異動，警政署已在討論，預計近日便會發表。

其他調動的三線三星高階警官包括，國道公路警察局長朱正倫，保一總隊長陳福榮，警政委員王慶麟、陳永利、黃嘉祿。

其餘三線二星高階警官調動，在警政署方面，包括交通組長黃勢清、副組長廖訓誠、秘書室主任朱宗泰、保安組副組長陳文龍；縣市警局長方面，則有基隆市黃明昭、彰化縣林順家、金門縣劉耀欽、連江縣薛文容、花蓮縣李西河、台東縣劉崇智。

陳家欽上任後 最大波高階人事異動

警政署署屬機關部份，包括刑事局副局長廖宗山、主秘李文章；保一主秘邱聰雲；保七總隊長陳卿南；保三總隊長李永癸、主秘顏旺盛；保六總隊長張傳忠、副總隊長蔡祥春；保四副總隊長謝鴻傳、主秘蔡榮林；保五主秘李憲偉；鐵警局副局長張博文、主秘江義益；高雄港務警察總隊長邱文亮；基隆港總隊長林水順；花蓮港總隊長林國清；警專教育長廖美鈴；國道公路警局副局長張宗揚、高建源；民防管制所所長廖恆裕。

在六都方面，台北市副局長蔡耀坤；桃園市副局長吳清湖、詹永茂、主秘王鳳輝；台中市副局長張春波、主秘許慶豐；台南市副局長李政曉、督察長林清求、主秘蔡丁賢；高雄市副局長王欽源、主秘黃慶惠。

送別黃榮清後 24日再交接

據了解，這一波人事案是警政署長陳家欽上任後，發布調動幅度最大的高階警官人事佈局，日前病逝的航警局長黃榮清，家屬將於23日舉辦告別式，警政署也特別將人事案交接日訂於24日，以示尊重。