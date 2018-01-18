漁船運毒154公斤 關掉定位露餡

2018-01-18

〔記者吳昇儒、林嘉東、邱俊福、謝武雄／綜合報導〕新竹籍漁船「昌盛6號」船長張萬壽，每次出港就將航程紀錄器（VDR）關掉，避免被海巡人員掌握到作業位置，此舉反引起海巡懷疑，前天趁張返航時登檢，在船內發現安非他命毒品及不知名粉末合計430公斤，研判可能準備混合成複合式毒品出售，黑市價近億元。

還查獲69隻保育龜

海巡署台北機動查緝隊獲報，60歲張姓船長常出港前往中國福建省平潭附近海域，從去年10月起，一到達該處就將VDR關掉，讓海巡無法掌控實際作業位置。海巡人員懷疑張運送違禁品，與刑事局展開追查，本月14日趁張報關出海，立刻報請桃園地檢署，並守在竹圍外海45浬處。

16日下午3時許，張男漁船一現蹤，專案人員立刻登船，一進船艙就發現二級保育類食蛇龜69隻，又在密艙起出二級毒品安非他命34公斤、四級毒品鹽酸麻黃素120公斤與不知名咖啡色粉末276公斤，合計430公斤。

除逮捕張萬壽，專案人員另在船上發現35歲吳姓槍砲通緝犯，另逮捕印尼籍船員2人、中國籍船員2人共6人，「昌盛6號」也被扣押。專案人員懷疑，吳姓通緝犯可能是隨船押送毒品的人員，目的在於避免船長挾貨潛逃。

至於多由台灣輸出中國、單隻要價5千至5萬元的食蛇龜，為何回流台灣？專案人員研判，船長可能是想利用食蛇龜掩飾毒品走私，全案朝違反毒品危害防制條例及違反動保法偵辦。

5人聲押 通緝犯送監

檢察官認為走私毒品量巨大，嚴重危害社會，昨晚向院方聲請羈押船長張萬壽，中國籍船員詹新民、陳建順，印尼籍船員阿國、安多等5人，另藏匿船上的吳姓通緝犯也被送監執行。