善心男夜間補路 在兒面前遭撞死

〔記者洪定宏／高雄報導〕49歲油罐車司機桂安全，擔心道路坑洞造成騎士摔車，10多年來只要發現道路破損，就自費親自修補道路，前晚他載24歲兒子桂銘駿到車站前，先到高雄市大發工業區，獨自蹲在路中補坑洞，兒子直覺危險，正要下車幫忙指揮交通，不料父親突遭陳男的車撞飛10多公尺，頭部重創不治，讓目睹意外的桂子悲慟不已；陳男酒測值0，警方依過失致死罪嫌將他移送法辦。
警方調查，桂安全前天休假，從左營區住家到前鎮載從事木工的長子桂銘駿，到高雄火車站搭車回桃園，但桂男跟兒子說，要先繞去大發工業區修補坑洞。
父子抵達華中路及莒光三街口，桂男將車停在路邊，取下水泥包、掃把、桶子、水泥用快乾劑等工具，很快攪拌出一桶水泥，走到路中央修補坑洞。
當時在車內的桂銘駿，看到父親在路中央施工，直覺很危險，立刻下車幫忙指揮交通，不料從事歌仔戲團工作的20歲陳男，載父親前往大樹區，開車沿華中路從南往北駛來，將桂男撞飛10多公尺遠，讓桂子悲慟不已。
路過的楊姓機車騎士報案，警方深夜10點25分獲報，桂男頭部重創，送醫急救不治。
疑未穿反光背心 沒放三角錐
警方轉述陳男的說法指出，桂男蹲在路中修補坑洞，沒穿反光背心，也未放置警示燈或三角錐等相關防護措施，他沒注意到前方有人而撞上。
由於路口路燈正常，不算過於昏暗，工業區內限速40公里，陳男聲稱時速僅50至60公里，但因沒有煞車痕跡，待警方釐清。