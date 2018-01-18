竹聯2度開槍砸攤 北投警唬住民眾疑吃案

〔記者陳薏云、陳恩惠、王冠仁／綜合報導〕竹聯幫囂張開槍示威和破壞車輛，竟傳出警方疑使用話術，讓被害人知難而退未報案！
「須知誰做的才能報案」
竹聯幫戰堂大哥金長暉為替小弟解決感情糾紛，上月間找上台北市一間檳榔攤開3槍示威，檳榔攤老闆女婿的車也遭人撞毀破壞，楊姓女老闆前往北投警分局石牌派出所報案時，員警問：「知道對方是誰嗎？」「不知道恐怕無法受理」，楊女因而作罷離去，直到金男等人被新北市警方逮捕，北市警方疑似吃案一事才傳開來。
惡煞被新北警方逮捕
據悉，竹聯幫戰堂大哥金長暉的旗下小弟，與北投台聯幫黃姓幫眾的謝姓女友合照，造成雙方不爽，一來一往在臉書互嗆，金男為替小弟出頭，上月21日到黃男親友開設的檳榔攤開3槍，隔天約黃談判，還號召近50名小弟當街擄人，所幸黃男友人趕來，開車將金男等人的車輛逼開，金男等人才離去。
永和警方獲報介入調查，發覺金男與其他戰堂重要成員，會在右大腿刺上「戰」字，其中有槍砲、組織犯罪等前科的金男，去年初帶小弟不斷犯案，看誰不爽就撂人火併，去年5月到永和找人討債，沒遇到欠債人，即持槍向欠債人的年邁雙親恐嚇取財。警方昨將金男等7人逮捕，查獲2把長槍、3把短槍、防彈頭盔、防彈背心、大麻等，依組織犯罪、槍砲等罪嫌送辦。
金男等人落網後，隨即傳出檳榔攤老闆楊女，在店內遭金開槍當天，前往轄區北投分局石牌派出所報案，據悉楊女當時告知警方，聽到可疑不明聲響，而且女婿的車遭不明人士撞毀破壞。不料警方派員到場採證後，卻說：「妳知道對方是誰嗎？」「不知道就無法受理」，以致於楊女沒做筆錄離開，未完成報案程序，未料隔天凌晨，金男竟又派出黑衣人前往檳榔攤再開1槍和砸攤。
北投警：當事人說不告
對於遭質疑吃案，北投警分局表示，21日當天即通知偵查隊值日小隊及鑑識小隊前往採證，是楊女表示暫不提告；隔天檳榔攤又遭開槍，分局致電楊女，楊女認為非營業時間、沒傷亡，所以未再報警。
北市警：若屬實會懲處
台北市警局昨天指出，若有吃案被發現屬實，會依情節記申誡或記過，若涉及湮滅證據，還可能吃上湮滅證據罪的官司。