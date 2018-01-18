貨車副駕跳車逃生 反遭壓爆內臟慘死

2018-01-18

〔記者王宣晴／新北報導〕62歲黃姓貨車司機與61歲孫姓助手，昨天上午從宜蘭載送300箱飲用水到新北五股民義路，不料行經民義路二段的爬坡路段時，疑因換檔不慎又超載，導致貨車向後滑行，坐在副駕駛座的孫男為了逃生跳車，卻反遭重心不穩翻覆的貨車重壓腹部，臟器都被壓出來，孫男當場身亡；警方調查後發現貨車超載多達2.63噸，除依法開罰，也將黃男依業務過失致死罪嫌送辦。

換檔不慎又超載 後滑翻覆

警方調查，家住宜蘭的孫男目前未婚，僅有一個弟弟，因他曾與黃男任職同一間公司，日前黃男見昔日同事無業，便以每天一千元的薪資聘僱孫擔任送貨助手，不料昨天上午10時許，兩人從宜蘭送300箱飲用水到五股，途中黃在五股民義路二段的上坡路段換檔不慎，導致貨車向後滑行並卡到路邊水泥磚，孫男見車子重心不穩、搖搖晃晃，連忙跳車逃生，沒想到總重11.38噸的貨車隨即往副駕駛座方向翻覆，孫男逃生不成，反而瞬間閃避不及，被重壓在車下。

警消表示，孫男腹部遭車身重擊，有臟器外露、耳漏等跡象，消防人員協助脫困時，孫男已經面部發黑、明顯死亡，黃姓駕駛則未受傷；警方事後調查發現，該貨車超重2.63噸，將依法開出1萬3000元的罰單，由於現場並無監視器，車上也沒裝設行車紀錄器，確切事故原因仍待釐清，警方初步朝駕駛操作不慎方向偵辦，詢後依業務過失致死罪嫌將黃送辦。