槍殺林國慶姪禍及無辜 求處極刑

2018-01-17

〔記者陳慰慈／新北報導〕男子陳致綸懷疑前立委林國慶姪子、土城巡天府宮主林立昌是槍殺角頭大哥黃義倫的幕後指使者，遂趁林於宮廟發放愛心米時予以槍殺，林送醫撿回一命，但一旁的男子賴國和卻中彈身亡，造成1死5傷，陳男雖符合自首的法律要件，但新北地檢署痛批陳視人命如草芥，與捷運殺人魔鄭捷無異，昨依殺人等罪嫌將他起訴，並向法院求處極刑。

檢︰視人命如草芥 和鄭捷無異

起訴指出，去年6月，土城角頭黃義倫遭人狙殺身亡，黃的手下陳男認為是林立昌教唆殺害，去年9月20日下午，趁林在宮廟發放愛心米，和擔任發米義工的友人賴某講話時，陳男突然靠近，近距離朝林連開6槍，林送醫後一度失去生命徵象，經急救後，恢復呼吸心跳，站在林後方的賴背部中彈，送醫不治，另還造成4人受傷。

案發後，陳男隨即逃離現場，邊跑還不忘打電話向110報案自首殺人，並在路邊攔下一台小貨車，持槍威脅貨車駕駛載他到警局主動投案。

檢方偵訊時，陳男供稱，黃義倫生前曾提及與林發生爭執，他認定黃是被林教唆殺害，想替老大報仇。

陳男到案後，一肩扛下罪責，表示槍枝是黃所給，手機通聯紀錄投案前也全刪光，其他部分則避重就輕，使檢警難以追查幕後有無其他藏鏡人，痛批他不顧宮廟人潮眾多，仍執意開槍，害無辜民眾也受傷，惡行與鄭捷無異。