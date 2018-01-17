黃世銘違法監聽 黃世銘母女獲賠10萬

2018-01-17

〔記者楊國文／台北報導〕在「9月政爭」中，前檢察總長黃世銘曾違法監聽時任高檢署檢察官林秀濤及其女兒，遭法院判賠10萬元，他不滿判決，日前向高等法院聲請再審，並以前總統馬英九被控洩密案獲判無罪為由，主張自己無罪；但高院審理後，認定原審認事用法均無誤，昨駁回黃的再審聲請，全案確定。

駁回再審聲請

2013年9月間，黃世銘指控當時的立法院長王金平等人涉入司法關說案，黃並將偵查中的案情主動洩漏給時任總統馬英九，因此被判刑1年3月、得易科罰金45萬元定讞。後來時任高檢署檢察官林秀濤發現特偵組當時曾對她與女兒違法監聽，另對黃提告求償，去年7月，高院判黃世銘應賠償10萬元定讞。

黃世銘自認特偵組監聽程序合法，日前向高等法院聲請再審，強調本案是行政、立法、司法首長聯手關說司法，屬重大公益事項，他向總統報告並未越權或洩密，且馬被控洩密部分已獲判無罪，他也應獲判無罪。

高院審理時，林秀濤當庭怒嗆黃「這不是檢察官該做的事情」，直指特偵組當初是以「他」案聲請掛線，卻分別監聽她和女兒電話長達30天、53天，且黃還洩漏偵查筆錄等資料給馬英九，顯然已經違法；高院審理後認為，原審判黃世銘敗訴並無違誤，昨駁回再審聲請確定，不得再上訴。