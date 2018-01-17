50歲男要求讓位動粗 40歲男防狼噴霧回擊

2018-01-17

捷運全車乘客嗆淚

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北捷運新店線前天下午驚傳有兩名男子為了搶位子爆發肢體衝突，當時一名年約50歲的男子要求40歲吳姓男子讓座，卻反遭吳錄影蒐證，雙方因此大打出手，隨後吳男不敵，只好取出預藏的防狼噴霧回擊，結果把全車乘客嗆得眼淚、鼻涕直流，列車一抵達古亭站，北捷公司及警察連忙疏散全車300名乘客，由於吳男舉動造成列車延遲3分鐘，北捷公司事後依違反大眾捷運法，將他裁處罰款1萬元；至於其餘糾紛，吳男則表示暫不提告。

害班次延誤 北捷罰1萬

警方調查，昨天下午3時許，吳男從中正紀念堂站搭上往新店方向的列車，不料才剛坐下，一名沒坐到位子、年約50歲的男子就上前對他嗆聲：「少年郎，不會讓座？不懂敬老尊賢？」吳男當場回嗆「有病」，並取出手機蒐證，對方見狀則揚言「我有肖像權」，要吳刪除影片，雙方劍拔弩張。

目擊乘客說，年長男突然朝吳男揮拳，吳猝不及防倒地，外套、手上物品散落滿地，這時年長男還繼續挑釁：「俗辣，過來啊！」吳男遂憤而取出隨身攜帶的防狼噴霧，連噴多次回擊，濃重的刺鼻味讓車內乘客難以招架，所幸列車不久後即抵達古亭站，捷運警察與北捷人員獲報後，前來疏散列車上300名乘客，才結束這場歷時約2分鐘的搶位戰爭。

事發後，出言挑釁的年長男趁亂離開，吳男則因噴防狼噴霧、影響班次3分鐘，遭北捷依大眾捷運法第50條之1第1項2款「任意操控站、車設備或妨礙行車、電力或安全系統設備正常運作，其行為未造成列車延誤或延誤未滿五分鐘者」，開罰1萬元。