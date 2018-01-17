勒死心輔師女友 陳威成兒逃死刑

2018-01-17

分手不成另結新歡 談判時行凶

〔記者楊政郡／台中報導〕知名棒球教練陳威成之子、台灣體育大學學生陳明峰，長期接受該校心理輔導鄭姓老師（42歲）的關懷及經濟支援，2人日久生情而交往，但年齡產生差距，陳生談分手不成，竟另結新歡，再次談判之際，持球棒重擊鄭女頭部、雙手勒頸數分鐘，並以塑膠袋套頭至窒息死亡，棄屍南投縣仁愛鄉路旁，台中地院昨依殺人、棄屍、竊盜等罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。

被害人家屬聆判高喊「殺人償命」

陳男昨聆判後表情冷淡、不發一語，還押台中看守所，有被害人家屬高喊「殺人償命」。

判決書指出，陳生2013年由心輔老師鄭女進行輔導，因而得知陳生報考研究所，家人不支持且無經濟來源，2016年初，開始支援陳生學費，還代付房租及生活其他開銷，2人因關懷而生愛進而交往。

女友金援陳明峰開銷 卻慘遭殺害

可是年齡產生差距，鄭女有意，但陳生無情，2016年10月陳生私下結交與他年齡相近的年輕女友，與鄭女談分手，但隨即面臨債務壓力，萌生殺人銷債，可銷「錢債」、也銷「感情債」的歹念。

2017年2月陳生假意邀鄭女前往花東旅遊，同月6日上午到鄭女租屋處，原意是整理衣物準備出發，但再次提到分手，2人又起口角爭執，陳生竟以球棒重擊鄭女頭部，雙手勒緊頸部數分鐘，發現其還有心跳，再以塑膠袋套頭至窒息死亡，然後拿走鄭女皮包內7400元，外出租車，同月7日凌晨返回鄭女租屋處，將鄭女屍體以塑膠袋包裹後，放進租賃的小客車，開到南投縣仁愛鄉台14甲線16公里處路旁棄屍。