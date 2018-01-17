法官體恤小民生活 沒去教召判無罪

2018-01-17

法官︰未住戶籍地很常見

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕法外施仁！一名高姓男子因沒有收到教育召集令，而被檢方依妨害兵役治罪條例起訴，新竹地院審理時，發現高男因當泥水工常跑工地，且房東為了避稅，不讓他遷入戶籍，導致收不到教召令，法官認為，民眾因工作、求學或家庭因素等，未實際居住於戶籍地者所在多有，本案處處可見各行業與市井小民的最真實生態，因此也順應民情，諭知高男無罪，成為一件體恤民眾的溫暖判決。

檢方起訴指控，高男是新竹後備指揮部所列管的後備軍人，且從未居住在其原本位於新竹市的戶籍地。高男為意圖避免召集，未依戶籍法規定，將戶籍遷至實際居住處，亦未依規定將其實際居所呈報新竹後備指揮部或其他權責管理單位，以致新竹後備指揮部所填發、指定其於2015年11月30日上午8 時，至苗栗縣斗煥坪營區報到的教育召集令無法送達本人，依違反妨害兵役治罪條例提起公訴。

工作關係 住居地不確定

高男辯稱自己在工地工作，實際住所為出租雅房是違建，房東不同意遷入戶籍，他的戶籍與在新竹的母親同戶。未收到召集令，是因不清楚戶籍應呈報規定。

房東不給遷戶籍 並非故意逃避

辯護律師則說，高男因工作關係，以致住居地不確定，實務常有房東不願房客遷入戶籍，高男並無意圖避免召集而未居住在戶籍地，或無故不依規定申報居住處所遷移之情。

法官指出，從我國租賃實務來看，出租人常因為避稅而拒絕承租人遷入戶籍。加上高男從事土木工程，以跑工地打零工為業，住居地不固定，且這次教育召集僅有1日，對工作或生活之影響相對甚微，依一般人智識經驗，應無甘冒刑事責任，只為避免為期僅1天的教育召集，而故意遷離居住處所，或不依規定申報實際住居處所之理。

法官認為，以我國社會現狀，因工作、求學或家庭因素等，而未實際居住於戶籍地者所在多有，自難僅以未依規定申報居住處所遷移，即認定屬於「意圖避免召集處理」，因此諭知無罪。