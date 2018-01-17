熱血郵差救火受傷 還憂誤了同事休假

2018-01-17

〔記者王秀亭／台東報導〕台東大武鄉大武街一棟民宅前天傍晚傳出火警，在大武郵局服務13年的郵差呂坤翰剛好運動行經此處，憑著送信多年的經驗判斷「這戶人家這個時候應該有人在」二話不說衝進屋內呼喊，並試圖與鄰居一同滅火，未料一個不慎遭噴濺的熱油燙傷，整套衣物全毀，雙手及右小腿二度燒傷，忍著疼痛的呂坤翰說，當時火旁就是瓦斯桶，來不及細想才受傷，現在最擔憂的是郵局人力不足，盼儘快治好恢復上班。

大武鄉大武街這戶屋主原本在廚房煮飯，但開著瓦斯爐燉煮，人先去洗澡，結果鍋子燒了起來，屋子冒出濃煙，人在浴室的屋主也沒發現。呂坤翰當時剛下班，帶著5歲兒子運動，經過火災民宅，聽到鄰居大喊「失火了」，由於平時這戶人家傍晚都有人在家，呂直覺不妙，「只想把人叫出來」，見門開著便不顧安危衝入火場呼叫，卻無人回應。

呂坤翰才要返頭走出門，鄰居拿了滅火器衝進來，請呂協助滅火，因鍋爐的火已經燒到玻璃窗，離瓦斯桶好近，兩人在滅火過程中不慎遭高溫的熱油噴了一身，便趕緊衝出門沖水降溫，還好火勢在消防人員到場後迅速撲滅，回神後發現全身衣物全毀，雙手及右小腿傷勢嚴重，緊急到大武衛生所治療包紮傷口。

台東郵局局長游仁崑聞訊後，昨天特地前往慰問呂坤翰，對其捨己為人的精神感到欽佩，但對其不顧一切衝進火場，仍不免叮嚀有些魯莽。

呂坤翰說，13年前考進郵局後，就在大武服務至今，這次衝火場造成二度灼傷，痛了一整晚未睡，昨天上午到台東馬偕醫院進一步診治，對於事發經過，僅淡淡地說，真的只想救人，現在受傷了，又不知何時能治癒，現行的休假制度，恐影響同仁排班。