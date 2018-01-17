才喪親又遇車關 3口之家 1死2傷

2018-01-17

〔記者張軒哲／台中報導〕父母載女兒出國搭機遇車禍，一家3口天人永隔！黃姓大貨車司機昨日清晨行經國道三號龍井段北上路段，不慎追撞前方拖板車，大貨車偏至中線車道，一對簡姓夫妻開自小客載女兒欲赴台中機場搭機，行經事故現場，因煞車不及，追撞大貨車，簡男與女兒受傷，簡妻不幸身亡。

女兒要出國 父母親送搭機

國道第七大隊大甲分隊小隊長孫學訓指出，昨日清晨5點多國道三號北上184公里路段，發生4車追撞車禍，50歲華姓司機駕駛拖板車行駛外線車道，遭後方39歲黃男駕駛大貨車不慎撞上，拖板車遭追撞後，滑行100多公尺後，停在路肩，大貨車偏至中線車道。

國道4車連撞 母重傷不治

隨後65歲簡男駕駛的自小客車煞車不及撞上大貨車，自小客車車頭幾乎撞成廢鐵，簡男重傷昏迷與64歲白姓妻子被送至梧棲童綜合醫院急救，簡男的42歲女兒輕傷被送至沙鹿光田醫院急救。另一名32歲林男駕駛的自小客車也撞上大貨車，所幸林男無大礙。

梧棲童綜合醫院指出，簡妻到院前已無呼吸心跳，急救後仍不治，簡男到院時昏迷，頸椎第四節骨折、腰椎第一節骨折，目前在加護病房觀察；光田醫院指出，簡女額頭撕裂傷，肋骨骨折，目前住院治療中。

華姓司機與黃姓司機皆未受傷，黃男向警方指稱，貨車是空車北上要去竹南載東西，等到發現前方拖板車時，就來不及了。警方指出，住在南投縣的簡男與妻子要載女兒到台中機場搭飛機，途中遇到橫禍，車內行車紀錄器記憶卡撞壞了，另外三輛車皆未裝設行車紀錄器，詳細事發原因有待調查釐清。

簡姓夫妻家屬陸續到院，面對橫禍哀慟不已，簡妻的父母在半年內相繼離世，在自行車廠任職的簡女原本是上週就要到中國出差，因參加外公喪禮而延至昨日，但卻與父母遭遇車劫。