3個2千萬頭獎 新春刮刮樂拚史上最好中

2018-01-17

〔記者吳佳蓉／台北報導〕只限新春有！台灣彩券公司新任總經理蔡國基昨宣布，即日起開始發行「2000萬開運發財金」刮刮樂，每張售價2000元，共有3次刮中2000萬元頭獎機會，且有多達200個100萬元獎項，整體中獎率77.85%，創歷年新高；民眾可買來試試手氣，討個開春好兆頭。

台彩表示，頭獎2000萬元的重量級刮刮樂，每年只會在農曆春節前後發行，售價雖相對高，但頭獎金額也位居各款刮刮樂之冠。今年發行的「2000萬開運發財金」刮刮樂，整體中獎率還首度達到77.85%，想為自己刮出年關大紅包，正是好機會。

蔡國基指出，不僅如此，昨日還有3款刮刮樂同步上市，包括每張售價500元、有5個頭獎500萬元的「十二生肖賀新春」，每張售價200元、有10個頭獎200萬元的「刮刮金樂透」，以及售價100元、有7個頭獎50萬元的「骰子樂」刮刮樂，整體中獎率分別為41.01%、31.59%及33.07%。

其中「十二生肖賀新春」，為台彩首款結合十二生肖春節主題遊戲發行的刮刮樂，除5個500萬元頭獎外，還有30個10萬元二獎，總獎金高達13億元；且只要幸運中獎，獎金最少也有500元，立刻就可回本。

蔡國基表示，加計1月初上市的5款及昨日發行的4款刮刮樂，合計今年以來發行的9款刮刮樂，百萬元以上獎項中獎機會多達335個，千萬以上大獎也有6個，整體總獎金已超過145億元。後續還將陸續推出多款刮刮樂，可拭目以待。