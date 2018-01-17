老總辦公室擁抱親吻 太座隔天鍘了女職員

2018-01-17

告強制猥褻 老總獲不起訴

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市某飯店53歲翁姓總經理，深夜邀女員工到機房從事「親暱舉動」，翁妻隔天竟以飯店負責人身分，火速將女員工解職，女員工事後控告翁男強制猥褻，桃園地檢署調查，認為無證據證明翁男違反女員工意願，偵結予不起處；至於女員工被解職部分，檢方建議可向勞動主管機關申訴。

檢建議向勞動機關申訴

女員工指控，去年8月24日深夜11點多，翁姓總經理將她推到飯店2樓機房內，無視她出言拒絕、反抗，從後方環抱對她撫胸、親吻頸部，而翁男妻子、飯店實際負責人隔天就直接將女員工解職，翁男事後傳訊給女員工稱：「昨天有點喝醉，那就麻煩妳平靜的離開，抱歉了，也感謝妳這將近一年來辛苦的協助，謝謝。」

檢方調查時，翁男喊冤「沒有違反女員工意願」，稱當時他主動邀約女員工到機房從事「親暱舉動」，卻被妻子發現，才導致女員工被解職。

檢方調查時，女員工僅提出1則道歉訊息當作證據，認為該訊息中翁男已坦承有毛手毛腳；但檢察官從訊息的前後文來看，翁男並未自承有強制猥褻行為；此外，飯店的監視畫面顯示，2人走進機房前，翁男並沒有強拉女員工的舉動。

另，飯店保全證稱，當時曾看到翁男與女員工走出機房，但女方沒有異狀也未向他求援。而女方之後也曾傳訊給翁男稱「保全跟我說，副總有急事找你」、「沒事吧！有狀況要跟我說喔」，與遭強制猥褻後的行為反應不符。檢方因此認定，無積極證據可證明翁男違反女員工意願，偵結將翁以不起訴處分。