火車快飛…賊破窗偷列車長室

2018-01-17

〔記者陳恩惠／台北報導〕台鐵百年史上頭一遭，小偷趁列車長查票，破窗侵入車長室行竊！

台鐵自強號列車昨行駛途中，車長室車窗疑遭人以滅火器砸出大洞，竊走包括列車長在內，3名台鐵工作人員的工作背包，所幸背包內只有個人外套、工作證及鑰匙等，連1元現金都沒有。

鐵路警察局台北分局獲報，鑑識人員採集指紋進行比對，並調閱沿途車站的月台監視器，比對、追緝可疑旅客。

失竊3工作背包

據悉，台鐵112車次自強號列車昨清晨6時12分從屏東潮州站發車，上午11時21分駛離中壢站後，王姓女列車長離開車長室到各車廂查票，中午12時8分列車即將抵達松山站時，她才走回車長室，沒想到一開門，就驚見車窗遭不明人士砸出大洞，她和蕭姓服務員等人共3個工作背包全遭竊。

資深鐵警表示，根據現場車窗碎裂狀態，及現場未遺留石塊的破窗工具研判，竊賊應是在列車上走動，行經車長室時，從霧面玻璃看到椅子上的工作背包，以為有現金，才破窗行竊。

由於玻璃毀損狀況不像是車窗擊破器所為，研判是以滅火器犯案，鐵警將清查列車前、後車廂懸置的滅火器，蒐集指紋和生物跡證比對釐清案情。

調監視器追賊

鐵警表示，列車長離開車長室47分鐘，過程中列車行經桃園、板橋及台北各站，竊賊可能已下車逃離，正逐一調閱桃園、板橋、台北、松山、七堵及基隆等6站的月台監視器清查。

資深鐵警指出，以往火車上竊案，多是乘客的隨身財物被偷，或趁列車長離開、車長室未上鎖入內行竊，這次如此大費周章破窗行竊，還是台鐵百年史上頭一遭。