《緝毒悍將車禍亡》獵捕亞太頭號毒梟 陳大偉一戰成名

2018-01-17

〔記者項程鎮／台北報導〕法務部法制司副司長陳大偉在台東遭機車追撞昨不治，陳大偉是緝毒悍將，他12年前擔任台北地檢署緝毒組主任檢察官時，協助美國在澳洲緝獲「亞太頭號毒梟」陳光華，當年「獵捕『華仔』跨國合作專案行動」，是台、美、澳3國首度以「反毒金三角」合作緝毒的重大成果，也讓陳大偉一戰成名。

美國緝毒局長年追蹤「亞太頭號毒梟」，最後進度僅知此人是華裔，綽號「華仔」；至於國籍、年齡、姓名、長相，毫無線索，致美國打擊亞太國際販毒網難有進展。台美歷時3年情報交換作業，才由我方揭開此人神秘面紗，確認是曾任船員的台灣男子陳光華。

據指出，美國掌握陳光華涉嫌傾銷毒品到夏威夷、關島等地，是重量級毒梟，此外，他曾在10年內，即從台灣小盤躋身國際級大毒梟，販毒勢力擴及泛太平洋的日本、港澳、加拿大、美國及澳洲等，涉嫌經手的毒品逾千公斤，因而被封為「亞太頭號毒梟」。

「華仔」販毒事業版圖規模極大，已累積財富至鉅富階層，打算離開台灣、移民澳洲，2005年2月以觀光名義赴澳做移民準備。

檢調經長期監控，偵悉陳光華涉及關島一宗毒品案，將情報會知美國緝毒局，利用陳光華赴澳洲接洽移民事宜時，由美國法院發出拘票委請澳洲逮捕，才計擒陳光華到案。

當時實際參與「獵捕『華仔』跨國合作專案行動」的北檢主任檢察官陳大偉說，這是「代理人」跨國緝毒戰術成功的代表作。

陳大偉指揮調查局幹員，監控陳光華犯罪事證長達3年，他說，雖是重量級大毒梟，華仔本身卻不碰毒品，他很清楚毒品只是他賺錢的工具。他還說，「緝毒是無止境的使命，雖然漫長，但有了國際的志同道合者加入，這條路愈來愈不寂寞」。