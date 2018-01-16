《為了超商點數》熱狗竹籤扔店員 「輕蔑他人」罰萬元

2018-01-16

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市曾姓女子去年帶小孩前往超商消費，不滿店員未立即交付商品贈送的點數，竟持吃完的熱狗竹籤丟向萬姓店員，店員不甘受辱報警提告；高雄地院依公然侮辱罪，判曾女拘役10日，如易科罰金，需繳1萬元。

判決指出，曾女去年4月24日19時許，前往高雄市前鎮區某超商購物，不滿萬姓女店員未立即交付商品點數，竟將吃完熱狗剩餘的竹籤，朝萬女所站收銀台方向擲去，萬女認為受辱提告，前鎮警分局將曾女移送高雄地檢署，檢察官聲請簡易判決。

曾女在法院審理時，坦承有將吃完熱狗剩餘之竹籤，朝店員櫃台方向丟擲，但矢口否認有何強暴或公然侮辱之犯行，辯稱因萬女當時對她大小聲，導致她的小孩被嚇哭，她一時氣憤，才以竹籤擲向收銀台表達抗議，並無侮辱店員的犯意。

法官認為，超商屬於人來人往的公開場合，曾女故意朝他人扔擲竹籤，顯係以粗鄙之舉動輕蔑他人人格，足使他人心生不快、感到人格貶損受侮辱之情境，因此依公然侮辱罪判曾女拘役10日，如易科罰金需繳1萬元。

律師︰涉公然侮辱

律師鄧藤墩認為，依社會通念來衡量，本案用竹韱向人丟擲，其用意就是要讓店員產生難堪的觀瞻，致個人有受辱的感覺，擲竹籤行為當有貶損其人格權，自然構成刑法公然侮辱罪