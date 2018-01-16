侵占450公斤黃金 光洋科技2主管起訴

2018-01-16

〔記者王俊忠／台南報導〕上櫃光洋應用材料科技公司課長許玳毓、副理陳力凡，涉共謀虛設境外紙上公司，以不法交易手法與光洋進行貴金屬實體交易，造成光洋虧損連連；台南地檢署查出許、陳2人涉侵占光洋公司450公斤黃金，不法獲利約1700多萬美元，折合台幣逾5億元，將2人依證券交易法、背信、侵占等罪嫌起訴。

全案於105年3月底光洋公司向南檢提告，檢、調前後搜索4次、31處地點，逮捕陳力凡（男、40歲、已婚）並收押禁見、許玳毓（女、39歲、未婚）100萬交保。

檢調查出，許玳毓擔任光洋公司實體交易課長時，與衍生交易課副理陳力凡曾是男女朋友，2人共謀委託某管理顧問公司設立ALPHA等多家境外紙上公司，再與光洋進行各種貴金屬實體交易，但雙方交易結果，光洋多是虧損、資產受損。

許、陳明知紙上公司無冶煉金屬能力、也無財力，仍與光洋成立龐大訂價單，使光洋依避險機制與銀行進行反向的衍生性避險交易訂價單，等市場行情走勢對光洋有實際貴金屬進貨需求時機，再挑選有利的訂價單，以左手賣右手等3種不法手法，獲取逾149萬美元不法利益。

檢方查出，後因市場價格逆轉，許女一再延長紙上公司履約期限或任意取消交易，光洋董事長陳李賀（自首帳目不實，另案偵辦）要求ALPHA等紙上公司必須履約，並取消許女的全部交易授權，許女只好履行少數訂單，改用匯款賠償光洋因取消交易，致與銀行間衍生性避險交易進行平倉的損失，光洋這部分損失約170萬美元。

檢方另查出，許女在出現資金缺口後，與陳力凡共謀不通知光洋客戶豐業銀行有關許女被光洋公司取消交易授權之事，反而用光洋名義與豐業銀行交易黃金，利用光洋出貨日與交貨日的時間差，陸續分次侵占光洋公司黃金共450公斤（市值1600餘萬美元）。