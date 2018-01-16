有錢卻不繳 6384萬欠稅大戶入監

2018-01-16

〔記者楊政郡／台中報導〕山羊國際有限公司女負責人洪玉霜，積欠98年度至101年度營業稅、營利事業所得稅及罰鍰等20件，總金額達台幣6384萬餘元，台中執行處發現洪女另以個人名義，結匯194萬美元（約台幣5722萬餘元）匯往越南投資不動產或國外股權證券，至今未匯回，刻意隱匿財產，日前聲請將洪女管收獲准，押送台中女監管收。

山羊公司老闆就醫時被拘

台中行政執行分署受理本案後，發現洪女將公司資產匯入虛構的股東帳號，事後再匯回個人帳戶，查出該公司帳上股東往來之數額均屬虛構，洪女98年7月24日擔任負責人後，98年度至101年度資產分別為1620萬元、8996萬元、1億0380萬元、6200萬元，102年度又驟減為0元，但洪女硬拗這些營業收入為私人借貸或同業往來之借款，顯非事實。

台中行政執行分署也查出，洪女於101年3月9日、3月15日、4月6日及4月10日，以個人名義結匯194萬美元，匯往越南投資不動產或國外股權證券，迄今未匯回台灣。

5722萬匯越南 隱匿財產

分署多次通知洪女說明均不理會，執行官查出洪女今年1月4日將到某醫院就診，派員埋伏將她拘提到案，洪女到案後概稱不知情，辯稱要問女兒才知道，毫無還款意願。

執行官發現，洪女在台名下已無財產，女兒及丈夫另行開設公司，兩人均不願出面處理，擺明要犧牲洪女，執行官遂聲請管收洪女獲准，同時聯合移送機關及司法機關採取其他作為，強調一定會嚴厲打擊惡意欠稅大戶。