賓士情侶撞凹BMW 下車曬恩愛後快閃

2018-01-16

〔記者許國楨／台中報導〕蔡姓男子前天到台中市某KTV唱歌，結束時發現停車場新買的BMW轎車板金凹陷，調閱監視器發現是一輛賓士車倒車時撞擊導致，誇張的是，駕駛肇事下車察看後未處理，與女友在停車場內摟抱曬恩愛後逕行離去，蔡男氣得將影像PO上臉書社團後報警，網友留言直呼太扯。

肇事賓士車35歲陳姓車主，從事工程包商，昨天下午已前往警所說明，陳男說，當時車子確曾碰撞BMW，但下車察看感覺無大礙才離去，造成蔡男困擾很不好意思，雙方已和解。

受害車主po網 網友也傻眼

這段標題為「唱歌完撞完車還在摟摟抱抱 不處理」的影片，前天被PO在臉書「黑色豪門企業」，影片顯示台中市北區公園路某自助式KTV附設停車場，清晨近7時許，一輛白色賓士車倒車時，撞到另輛BMW轎車，賓士男與女性乘客有下車察看，但兩人卻只有講手機、閒晃，還互換座位、摟抱曬恩愛，逗留現場約6分鐘後開車離去。

肇事人表達歉意 已和解

挨撞的BMW330蔡姓車主表示，愛車新車價268萬，左前車門板金凹陷，車廠估計維修費上看5萬元，他心疼愛車被撞，看到這段誇張影片更生氣，除PO網討公道，當天也向警方報案。

網友看到貼文後紛紛留言：「撞到還落跑，超傻眼，真的太扯」、「那麼大一個停車場竟然還能撞到」；轄區派出所長也上網留言，回應受理及後續處理狀況。