人妻床戰小王 夫與公婆就在樓下

2018-01-16

夫上樓撞見 妻︰睡夢中以為夫摸上床 檢︰體型差很大

〔記者李立法／屏東報導〕丈夫和公婆就在樓下，人妻竟敢床戰小王？30歲黃男到陳男家飲酒，陳妻不勝酒力先回3樓臥房，黃男被控摸上床與陳妻「嘿咻」，陳妻哭訴，睡夢中以為是丈夫才未反抗，反控黃男性侵；但屏東檢方認為，黃男體重80公斤、陳男62公斤，陳妻豈無法察覺兩者差別，且黃男趴在陳妻身上，雙方面對面，還分辨不出身分？因此難認遭性侵，屏東地方法院依相姦罪將黃男判刑2個月，可易科罰金。

人妻控性侵不成立

黃男與陳男夫婦熟識，去年4月間，黃男到陳男住家飲酒，陳妻自覺不勝酒力先回3樓臥房休息，黃男趁著陳男與友人在1樓客廳喝得正興時，以欣賞陳男飼養的白文鳥為由，中途離席獨自來到3樓，陳男許久未見黃男下樓，便上樓查看，竟撞見妻子和黃男在床上「嘿咻」，怒不可抑，狀告2人通姦。

陳妻哭稱，她酒醉在床上睡覺，黃男竟摸上床脫下她的褲子，因黃男體型和丈夫差不多，她以為是丈夫「想要」，所以才未反抗，直到丈夫進房她才驚醒，原來和她「嘿咻」的竟是黃男，氣得狀告黃男性侵。陳男聽聞妻解釋，於是撤回對妻子告訴，只告黃男通姦。

檢方偵辦期間，黃男供稱雙方是合意性交，並非性侵；陳妻嚴辭否認，強調丈夫常趁她睡覺時上床，並脫掉她的內褲和她「嘿咻」，她不知道黃男怎麼會用相同的方式，才讓已酒醉的她誤以為是丈夫。

黃男被依相姦罪判刑

但檢方調查，當時陳妻的公公婆婆睡在2樓，丈夫和幾名友人在1樓客廳，3樓臥室隔音不佳，逃脫不易，黃男冒險性侵陳妻，難道不怕驚動樓下眾人；且黃男體重80公斤，陳男體重62公斤，陳妻豈無法察覺體型上的差別，而陳妻仰躺臉朝上，黃男趴在陳妻身上，2人面對面，這樣還分辨不出身分，難合情理，難認定黃男犯強制或乘機性交罪行，只能依相姦罪起訴。黃男昨被屏東地院判刑。