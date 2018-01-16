失智翁為愛妻買餐 警幫開門驚見遺照

2018-01-16

喪妻1年 餐餐為她買飯

〔記者黃旭磊／高雄報導〕「親愛的，便當買回來了！趁熱吃哦！」高雄86歲葉翁幫妻子買午餐，到家門口卻忘了家門的4位數密碼，苓雅分局三多路派出所巡佐林中川協助開門，葉翁竟指著佛塔內相片，低沉道，「我老婆原本住那裡，兒子帶到台北玩」，林員才發現老翁的妻子已亡故1年多，老翁仍餐餐買飯給老婆；林員眼眶泛紅表示，葉翁與遺照共同生活，宛若妻子還在世般呵護，「對妻子思念相當動人」。

林員見狀眼眶泛紅

高市苓雅區葉姓老翁有輕微失智症狀，14日中午出門幫妻子買午餐，返家後忘記開門的密碼，請求警方協助，葉翁稱，「我老婆身體不好，在等著吃飯…」巡佐林中川馬上聯繫葉翁的兒子，林員得知密碼後協助老翁開門，進屋後卻找不到葉翁妻子蹤跡，一度以為她外出。

葉翁與遺照共同生活

這時葉翁竟對著林員指著佛塔內相片，低沉地說，「我老婆原本住那裡，兒子帶到台北玩」，林員這才獲悉原來葉妻已亡故，見勞師動眾幫忙開門，葉翁還不好意思地說，「老婆在台北，很快就回來！」

出門心繫老伴安危

林員將新密碼抄於名片，塞入葉翁的皮包，離去前對他說，「阿婆身體好就回來了，要保重身體哦！」林員事後眼眶泛紅地說，葉翁與遺照共同生活，宛若妻子還在世間般呵護著她，每餐都買飯，外出購物特別鎖門，情急心繫老伴擔憂安危，「他對妻子的思念令人揪心、動容。」

葉翁的兒子說，媽媽過世前由爸爸照顧，至今仍維持買餐習慣，因怕爸爸悲傷，1年多來，並未告知爸爸有關媽媽離世的消息，若爸爸失智狀況惡化，可能將他接回桃園照顧。

當地福人里長曾正國說，葉翁每天早起、身體健康，三餐騎車外出買餐，曾提到老婆2個多月前被兒子接到桃園，鄰里都以為老夫妻感情好，聽到訊息相當訝異。

鄰居︰葉翁與妻感情好

記者昨晚9點許到葉翁家採訪，見門內昏暗，未見到老翁。據鄰居表示，葉翁常騎機車閒晃。而葉翁不僅與老婆感情好，他胞弟住在鳳山區五甲，兄弟感情也不錯，曾一起在巷內聊天談笑。