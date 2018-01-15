酒客互看不爽 KTV前打成一團

2018-01-15

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市蘆洲區21歲黃姓男子，昨凌晨到蘆洲區三民路上的KTV參加友人的慶生派對，孰料酒過三巡準備散場時，在門口與25歲李男互看不順眼，2人爆發激烈口角後大打出手，旁邊的2名友人見狀也上前聲援，4人打成一團，警方快打部隊到場後迅速將4人壓制逮捕，全被送進警局，也讓原本開心的週末夜變調。

警方調查，黃男與21歲羅姓友人前去參加友人的慶生趴；而另一方的李男與25歲詹姓友人則是婚禮後與朋友續攤，雙方在KTV內喝酒狂歡，直到散場後，黃、李2男在店門口互看不順眼，嗆了一句「看三小」後爆發肢體衝突，一旁的羅、詹2人也上前聲援朋友，4人一路打到馬路邊。

30警壓制逮捕4人

當時正在現場執行守望勤務的2名警員見狀先是上前勸阻，但4人仍繼續叫囂、互毆，警員只好利用無線電請求支援，不到5分鐘，將近30名快打警力到場將4人壓制逮捕，經查4人皆無明顯外傷，訊後依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

週末夜不平靜，昨凌晨3時許，三重區重陽路一間KTV外也爆發酒客互嗆上演全武行，16人在馬路上打群架；警方同樣出動快打部隊逮人，訊後全依公然聚眾罪嫌送辦，其中25歲許男、26歲許男、20歲周男等3人還因不服制止與警員爆發拉扯，又涉及妨害公務罪嫌。