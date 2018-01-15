四肢剩左手有功能 八仙倖存者︰大家的幫助 讓我能勇敢

2018-01-15

〔記者項程鎮／台北報導〕八仙樂園塵爆案害25歲男子黃博煒全身三度燒傷、面積達95％，截肢後才活下來，四肢僅剩左手有些許功能。他昨天表示，八仙案發生後，外界都誇獎他很堅強，其實「我在病房時的堅強都是偽裝！但我的勇敢是因為大家的幫助！」

黃博煒︰怕爸媽傷心 偽裝堅強

黃博煒昨天在犯罪被害人保護協會士林分會舉辦的「歲末寒冬犯保傳溫情」活動時透露，八仙案後，他被送到病房急救和住院治療時，「都在偽裝」，「深夜痛哭也不敢讓爸媽知道、怕爸媽傷心！」但他很懷念八仙案發生時，自己還能奮力爬出爆炸現場，「因為這是我最後一次用雙腳走路了！」不少在場人士聽到他這樣講，忍不住拭淚。

利用觸控 寫成9萬字奮鬥點滴

他以自身經驗勉勵所有身障人士：「有志者不是從不失敗、而是從不妥協；未來的路，我會繼續走下去！」「如果我的故事能夠帶給別人正能量，那也是我活下來的價值之一。」他還說：「現在連和父親吃塊雞排都是種幸福」。

黃博煒不放棄對生命的熱愛，還以觸控筆點字完成長達9萬字的「但我想活」一書，他當場公布合歡山攻頂及打保齡球照片。士林地檢署檢察長張清雲指出，黃博煒的努力和奮鬥鼓舞了所有人，希望大家都能學習他熱愛生命、奮鬥不懈的精神。