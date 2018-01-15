老母跌倒72小時未扶 婦反向旅加胞兄求救

2018-01-15

緊急返台見母仍躺地上 兄與妹大打出手

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市55歲王女年逾8旬的老母親在家跌倒，王女沒有處置，卻通知遠在加拿大的胞兄「媽跌倒了，要怎麼辦啦？」哥哥大為緊張，立刻訂機票72小時後回台，返家卻發現妹妹事發後沒將母親扶起，任她躺在地上，因此大為光火，兩人隨後為母親財產的事爭吵，甚至大打出手，王女怒告哥哥傷害並堅持提告，警方依傷害罪嫌送辦王男。

為財產問題再度大吵

據了解，王女與母親同住台北市和平東路一棟公寓，家境小康，王女的58歲哥哥王男則移居加拿大溫哥華，兄妹多次為了照顧父母親與財產分配問題爭吵不休，也曾因父親撫養問題鬧上法院，後來王女在母親請求下撤告。

王男表示，妹妹一直對父母親分配財產有意見，他每次回台遇到時，兄妹都不講話，沒想到這次母親跌倒，妹妹竟不顧母親安危，連救護車都不叫，任由母親躺在地上超過72小時，等自己回台才把母親扶上床，雙方為此吵起來。

王男說，妹妹情緒激動，一直問他幫母親拿去保險箱的定存單有多少錢，他不想回答，隨即打電話給台北市居家服務計畫，要求申請居家服務員照顧母親，對方想了解母親狀況，沒想到當他說出「妹妹不願照顧母親」時，妹妹突然抓狂，隨即動手打人。王男強調，是妹妹先動手，之後他才還手。

王女則說她腰有舊傷，媽媽跌倒當時，憑她一己之力，根本扶不起來，媽媽又說不要打119，她不知怎麼辦，才想等哥哥回來處理，沒想到哥哥竟揮拳打她口鼻；不過她坦言，當時父母親對財產分配很不公平，現在母親凡事都要她照料，哥哥卻不聞不問，她對此事一直心中不滿。