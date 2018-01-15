騷擾無止境 糾纏式討債重判

2018-01-15

狂按電鈴站崗 還進門咆哮

〔記者王定傳／新北報導〕討債集團成員張誌恩、陳志偉、何儒勳及王國洲等，標榜合法討債，從99年起，以多名惡煞同時殺進債務人家咆哮、滯留、狂按電鈴、站崗等糾纏、精神轟炸方式討債，被害者眾多，甚至無視公權力，誣告警方傷害；新北地院依強制等罪判4人3年10月至6年4月不等徒刑。

集團主嫌張晉維通緝中

檢警調查，男子張晉維（通緝中）經營「方陣國際資產管理有限公司」，對外標榜「一切合法」、「催收過程錄音錄影，絕無後遺症」，強調連律師無法處理的呆帳、債務人失聯案都可處理，果真吸引案件上門，但許多都是10多年前的舊債。

騷擾被害人親友 要求代償

集團從99年開始犯案，成員會假扮快遞送文件、包裹簽收，或直闖欠債者及其親友家中、樓梯間、公司，狂按電鈴、踹門、滯留、咆哮、多日站崗、吐檳榔汁及言語恐嚇等，要求簽「分期償還和解書」，還逼被害人親友當保證人。

若找不到債務人，成員就騷擾親友或要求代償。100年間，他們闖進劉姓男子女兒上班的超商，不斷跟在身旁，追問她父親下落，故意大喊「欠錢都不用還喔！」讓她難堪，最長達3小時，劉女為此躲進辦公室，仍遭電話騷擾嗆說：「我要去哪裡是我的自由，妳不能管我去哪喔！」

不准上廁所、洗澡、吃飯

惡劣的是，同年7月間，集團闖進黃姓男子家中，圍住黃家人，喝令不准上廁所、洗澡、吃飯，抄寫黃男小孩的班級，拿泡麵碗丟黃妻，要黃男向妻女下跪，哀求她們當保證人。

大聲嗆警 還誣告警員傷害

該集團甚至不把警方看在眼裡，在警方到場時嗆聲：「我們就是不離開」，或在警方護送被害者離開時，嗆被害者「你敢不還嗎？」扯的是，張晉維還曾命王國洲誣告警員傷害。

檢方偵辦時，張誌恩及陳志偉都否認，辯稱合法討債，何儒勳、王國洲則坦承犯行，合議庭認為，4人利用糾纏、精神轟炸等手法，對被害者的心理形成強制力，依強制及強制未遂、恐嚇危安、侵入住宅、誣告等罪判刑。