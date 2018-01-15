佛心老闆供住 工人竟找人偷鷹架

2018-01-15

〔記者陳文嬋／高雄報導〕養老鼠咬布袋！高市1名佛心的出租鷹架公司李姓女老闆，見黃男工作不順遂，好心僱用他15年，還免費提供住宿，未料黃男12日夥同3人，將市價18萬元的鷹架偷走，賤賣得手3萬7千元，前天再度登門行竊，警方當場人贓俱獲送辦。

警方調查，53歲李女12日報警公司鷹架浪板被偷300片，損失金額18萬元；警方調閱監視器並查訪目擊者，發現一輛大貨車涉嫌重大。

當年看他無頭路 一僱15年

隔天下午，警方查獲鷹架公司45歲黃姓資深員工（有煙毒、詐欺前科）找來張姓友人，僱用王男及郭姓駕駛等人，12日將裝有機械手臂的大貨車，開進公司竊取鷹架等物。

警方查出黃男近來積欠高利貸，夥同張男等人監守自盜，竊得鷹架浪板載往大寮區1家資源回收場，變賣得手3萬7千元，黃男前天再度夥同3人登門行竊，被警方人贓俱獲。

賊二度下手 雇主無奈報警

警方表示，黃男與張男到案坦承偷竊，但王男與郭男否認竊盜，王男辯稱受僱於張男，找來郭男協助搬運，資源回收場林姓女老闆也否認收贓，辯稱不知是贓物，警方認為是狡辯之詞。訊後昨將黃男等4人依竊盜罪嫌、林女依贓物罪嫌送辦。

李女報警卻抓到自家人，感到很無奈，她表示，黃男15年前從台北隻身南下找工作，卻一直不順遂，好意僱用他，提供公司5坪房間，有電視、沙發等，讓他免費住宿，不料養老鼠咬布袋，害她損失18萬元，她覺得很感慨，但認為這是個案，台灣還有很多好人，盼他能改過自新。