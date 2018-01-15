法界︰有無竊佔意圖是關鍵

2018-01-15

〔記者吳昇儒／基隆報導〕王男只拿了張傳單，卻被以竊盜罪起訴，而洪男日前3次偷開試乘車，出遊後歸還，檢方卻認為是使用竊盜，予以不起訴。檢方指出，兩案的差異，在於有無竊佔意圖，洪男雖偷車使用，但沒佔為己有，反觀王男拿走傳單被逮到，認定有竊佔意圖才將他起訴。

基隆地檢署發言人周啟勇表示，構成刑法竊盜罪要件，最重要的一點是犯嫌有無竊佔意圖，表面看來，洪男3次偷開汽車公司的試乘車出遊，罪行較為嚴重，但他在未被發現之前，就將車開回，客觀上證明他沒有竊佔汽車意圖；反觀偷拿傳單的王男，被發現時將傳單拿起，無法證明他之後會將傳單放回去，可能有竊佔念頭，檢察官才將他起訴，與物品大小、價值沒有關係。

周啟勇說，雖然一般民眾觀念上都認為「不告之借謂之偷」，但是法律上構成要件非常嚴苛，竊盜罪主要是要看犯嫌有無佔為己有的念頭，如果有才會用刑法嚴懲；若沒有，被害民眾可透過民事途徑討回公道，像汽車公司可跟洪男要求油耗等賠償。

偷開試乘車歸還 就不起訴

律師柯林宏則指出，如果王男挨家挨戶拿走反對都更的傳單，那就很明顯是有竊盜意圖，因為他的目的就是要讓其他住戶看不到相關資料，就有將傳單佔為己有的犯意，若是只取走單張，一般來說，檢方應不會起訴才對，此案中，檢察官應該有考量到都更爭議，才將王男起訴。

柯林宏說，如果王男只是拿起傳單看一下就放回去，只能算是使用竊盜的一種，並不構成竊盜罪，若將傳單取走再丟棄，則已侵害他人所有權，會構成竊盜罪。