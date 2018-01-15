抽走信箱反都更傳單 竊盜罪起訴

2018-01-15

〔記者吳昇儒／基隆報導〕住在基隆市成功一路聯宏社區的王姓男子，因見社區老舊不堪，希望能夠透過都更方式改建，但因社區內有住戶反對都更，還製作傳單放在其他住戶信箱表達「反都更」的理念。王男看見後，從劉姓屋主的信箱中抽出傳單，劉不滿他擅自抽走傳單的行為，怒控王男涉嫌竊盜罪，基隆地檢署日前偵結，依竊盜罪將王男起訴。

基隆聯宏社區疑似危樓

據悉，位於基隆市仁愛區成功一路的聯宏社區大樓，是37年的老舊建築，地下室停車場樑柱鋼筋裸露、牆壁龜裂，曾被鑑定為「疑似危樓」，案件中的被告王男曾與里長、議員到市府向市長陳情，希望能夠透過政府力量完成都更。

該社區管委會也向市府提出自主都市更新案，已有八成的居民同意，達到成立都市更新會的七成三門檻，若通過將成為基隆市自辦都更的首例，但社區內仍有住戶不希望都更，便在其他住戶的信箱內，放置拒絕都更的宣傳單。

抽單時剛好被鄰居發現

檢警調查，64歲王男於去年8月3日上午行經社區內劉姓住戶信箱，發現放有拒絕都更的傳單，竟將傳單抽起，碰巧被鄭姓住戶發現，趕緊通知劉姓住戶，除將王攔下外，還報警處理。

若看完放回 就非刑事犯罪

王男承認確實從劉姓住戶的信箱內取走反對都更的傳單，警方因此將王男依竊盜罪嫌移送基隆地檢署法辦。檢察官認為，王男意圖竊佔劉姓住戶信箱內傳單，已經觸法，因此將他起訴。

基隆地檢署發言人周啟勇表示，如果王男是將傳單看完後放回去，會構成使用竊盜，因沒有竊佔意圖，將不構成刑事犯罪，但住戶仍可進行民事求償；而案件中王男是在取走傳單時被發現，檢察官認定他有竊佔意圖，已構成竊盜罪，才會將他起訴。