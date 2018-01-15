男大生在樓梯侵犯學妹 「無可同情」不減刑

2018-01-15

〔記者王俊忠／台南報導〕張姓男大學生於深夜約出不同系的學妹小芬（化名）到學校宿舍樓梯聊天，竟在凌晨小芬欲回寢室睡覺時，抱住小芬後性侵，小芬不斷反抗，張男才罷手。辯護律師指張還在念書、向法官求情減刑，但未獲法官認同。

台南地院判決指出，張男於106年3月9日深夜近12點，約學妹小芬到學校宿舍一處10樓安全梯見面聊天，兩人聊到隔天（10日）凌晨近1點許，小芬覺得太晚了、表示要回房間睡覺。

當小芬轉身離去時，張男突然從小芬身後環抱住後施力，兩人往後跌倒在地，張男不顧小芬掙扎，仍強行猥褻及指侵，小芬不斷反抗，張男才罷手。

逃離受害現場的小芬告知宿舍管理人員報警查獲這名變身狼人學長。從警方到檢方偵查、法院開庭審理，張男都坦承性侵學妹犯行。

辯護律師為男大生求情說，張男是初犯、無前科，可否減刑，讓張男完成學業。

台南地院法官認為，刑法59條減刑要件是需有犯罪情狀引起同情或另有特殊原因與環境等，張男只為私慾、利用約出學妹見面進而強制性侵，對學妹身心造成極大創傷與難以抹滅的陰影及痛苦，犯後又未與受害人和解、賠償損害，犯行無特殊原因與環境，無可同情之處、沒有減刑的條件，依妨害性自主罪判張男3年2個月徒刑。