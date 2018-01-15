加班害失約 怒毀老闆BMW⋯找錯車

2018-01-15

魯莽代價︰ 觸竊盜罪 賠兩組後照鏡恐花6萬

〔記者余衡／新北報導〕報復找錯人！從事餐飲業的38歲王男，不滿老闆經常要求加班，害他參加新北市政府耶誕活動遲到，而與友人鬧翻。王男當天經過新北市政府地下停車場，看見一輛黑色BMW 530i轎車，以為是老闆的車，憤而將2面後照鏡鏡片拔下丟棄，經警方通知到案，他才驚覺「搞錯對象！」王男魯莽舉動代價不輕，除觸犯刑事竊盜罪，若2組後照鏡都更換，維修技師表示，恐需花費5至6萬元。

據了解，在台北市某餐廳擔任副店長的王男，經常被老闆要求加班，晚下班卻無法獲得加班費或補休，因此心生不滿。上月20日晚間，王男原本與友人相約前往新北歡樂耶誕城，不料又臨時被要求加班，待他下班赴約時將近晚間10點，活動已告尾聲，枯等2小時的友人滿腹牢騷，雙方鬧翻。

王男離去前行經新北市政府地下停車場，看到一輛跟老闆同款的黑色BMW 530i轎車，怒火中燒的他，以為是老闆的車，當場拔下2面後照鏡的鏡片，棄置在停車場角落後離開，車主發現愛車遭破壞報案，警方調閱監視器查出王男涉嫌重大，通知他到案說明。

王男到案後驚覺破壞的車子並非老闆所有，警訊時供稱不滿雇主勞動條件太過苛刻，加上與友人吵架，一時憤怒才犯案，訊後被依竊盜罪函送法辦。

維修技師表示，高級房車後照鏡通常分為鏡片、外殼及接頭，每個部位皆要價不菲，以BMW而言，每項零件平均都要價1萬元，以本案而言，若只需更換2片鏡片約要價2萬，若需2組後照鏡都更換，恐需花費5至6萬元。