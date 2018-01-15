掰民雄鬼屋女鬼纏身 神棍騙女大生陪睡解厄

2018-01-15

騙裸睡去煞 帶去摩鐵

〔記者黃良傑／高雄報導〕自稱茅山道士的43歲林男，鬼扯「民雄鬼屋」跳井自盡婢女死亡時間，與女大生生辰八字符合，指將被女鬼纏身，會全家死光，還起乩嚇女大生若不跟男友分手、把他當男友1週，將被雷公打死，再藉口鎮煞解厄帶往摩鐵，迫使裸睡陪洗澡，連女大生月事來都逼她吃停經藥；高雄地院日前依強制性交未遂及強制猥褻判林男4年6月，女大生的外婆也被依強制猥褻幫助犯判刑1年。

林男判刑4年半

女大生因好幾天沒到校，同學察覺有異傳訊聯絡，被害人透露茅山道士說有女鬼跟她，對方要帶她去廟裡作法，不想拖累別人，同學感到不對勁報警，被害人被尋獲時精神恍惚、崩潰大哭。

同學報警救女大生

判決指出，2016年5月間，林男向女大生和她外婆謊稱，「民雄鬼屋」跳井自盡婢女死亡時間，與女大生生辰八字符合，她將被女鬼纏身，須隨行去拜拜求平安，祖孫心生恐懼，林男開車載2女前往台南鹿耳門大廟參拜。

參拜後，林男佯稱女大生仍有許多厲鬼上身，會有車關須驅鬼，3人又到高雄覆鼎金墓園小廟，林男起乩對女大生說：「妳要除掉魔鬼的話，每天要裸體睡覺去煞氣，要跟現在男朋友分手，把我當成男朋友1星期，對男朋友做的事也要跟我做，如果沒做的話，就會被雷公打死」等語，令她恐懼而答應。

隔天帶女大生及外婆投宿摩鐵2、3天，繼續以鬼恫嚇她，要求為他洗澡及同床裸睡，被害人恐懼下聽從指示；女大生指控林男見她害怕鬼魂，並嚇她「妳長得很像那家婢女」。

林男佯稱性行為可消除鬼魅，要求與女大生性交，並不顧她用棉被裹身、哭泣抗拒，期間適逢女大生生理期，林男開車載她跟外婆到藥局，拿250元給外婆下車買停經藥，林男對她恫稱「若要消除魔鬼，要用陽氣補陰氣，一定要用做愛方式」，要求服用停經藥，誆稱若現在沒辦法和他做愛，鬼魂會一直跟著，她將出意外死掉。

林男並強行撫摸女大生身體各處，接續親吻其臉頰及嘴唇；還有1次抓按女大生的頭，要求為他口交，稱「這是神明叫妳做的，也是妳答應神明的」，她用力推開後衝去漱口，被法官認定2次強制猥褻、1次強制性交未遂。 林男坦承曾與祖孫2女投宿摩鐵，但否認強制猥褻、強制性交未遂，辯稱是女大生對道士工作有興趣，才與外婆一起找他；外婆指證林男確有要她下車買停經藥，她雖知孫女幫他洗澡、裸睡，但誤信林男會通靈，又會下符咒，才不疑有他，要孫女聽被告的話，否認幫林男糟蹋孫女。

誤信林男 外婆成幫助犯

法官認為女大生被迫同床裸睡，外婆就在現場，也知孫女幫被告洗澡，且欲與她發生關係，竟沒制止或施以援手，還下車幫買停經藥，認定為幫助犯。