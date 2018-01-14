籌婚禮淪車手收押 禮儀師誤婚期崩潰

2018-01-14

被捕不敢聯繫女友

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕從事禮儀師工作的29歲戴姓男子，與女友結婚在即，想多賺點外快籌足「結婚基金」，選擇當詐騙集團車手，結果赴苗栗市取款時被捕。據悉，戴男被捕後不敢與女友聯繫，似乎深恐婚事告吹，等到得知還要被羈押偵辦，整個人悔恨到幾乎崩潰。

苗栗警分局交通組長謝偉倫11日上午到苗栗市一家超商巡簽時，發現戴男在超商提款機頻頻領款，且神情慌張四下張望，謝察覺有異趨前盤查，並通報南苗派出所所長邱靖宸及警員謝欣華到場協助查證身分。警方在戴男身上發現2張提款卡及現金5萬元，戴男一開始否認是詐騙集團車手，警方透過銀行聯繫其中一張提款卡主黃姓男子，黃男承認將提款卡及帳戶賣給他人，變成詐騙集團的「人頭帳戶」，戴男才承認犯行。

戴男供稱，他從事禮儀師工作，因與女友結婚在即，想多賺點外快，才會加入詐騙集團當車手，並從高雄北上苗栗提款，犯案第3天就被抓到，估計報酬還不到3000元。

賺不到3千元就落網

警方詢問後將戴男依詐欺罪移送苗栗地檢署偵辦，警方查出戴男犯案前，先在附近公車總站向詐騙上手領取提款卡，檢方以有共犯未到案理由，向法官聲押獲准。

警方說，戴男落網後透露近期即將結婚，但他罕見全程都未要求與女友聯繫，似乎不敢告知女友此事，深怕婚事告吹；警方表示，法官裁定收押至少兩個月，就算女友願意原諒戴男「為愛犯錯」，婚期恐怕也得延期。檢方表示，戴男犯罪所得將會沒入。