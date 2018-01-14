黑道仇殺！竹聯會長欲對大哥下手 遭對方小弟掏槍擊斃

2018-01-14

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化上演宛如黑道仇殺電影情節的槍擊殺人案！彰化縣有「溪湖金錢豹」稱號的小莓視聽館，本月8日發生竹聯幫份子李源翔遭人槍擊死在包廂內，警方追查發現，李與另一掛「喬」事情惹出恩怨，男子賴金城的郭姓小弟認為李欲對大哥不利，竟先發制人開槍擊斃李男；據透露，警方正全力壓制地方不良幫派組合，避免再生仇殺報復事件。

警方鎖定地方角頭56歲賴男涉有重嫌後，賴躲藏數日，直到前天才帶著郭姓、陳姓2名小弟投案，警方訊後將3人依殺人及槍砲等罪嫌移送法辦，均遭檢方聲請羈押獲准。

防報復 彰化警壓制幫派組合

警方調查，39歲死者李源翔（原名鄭源翔）綽號喇叭，為活躍台中地區的竹聯幫份子，他以竹聯幫南尊會長身分組織暴力討債集團，曾因教唆小弟潑漆、放鞭炮，討債時連被害人的小孩也加以恐嚇，遭警方逮捕送辦。有員警私下說，李男酒後愛口出狂言，樹敵不少。

犯下恐嚇取財罪入獄的李男，去年10月刑滿出獄，他與賴男原是好友，但李懷疑賴為了某事出賣他，2人曾為此事使用「電話溝通」，本月7日晚間賴得知李在溪湖唱歌，帶著郭姓、陳姓小弟前往理論。

郭男供稱，他從台南到彰化找大哥賴金城，與陳在大哥經營的薑母鴨店聚會，餐後陪同賴前往溪湖與李男談判，雙方對質到8日凌晨，口氣愈來愈差，李突然間站起，他直覺對方要拔槍幹掉大哥，立即掏槍先朝李射擊，子彈擊中李的左胸，3人隨後逃離。

溪湖警分局副分局長林神改表示，案發後警方專案小組查出涉案人，佈線追捕時，賴帶著郭、陳連同犯案的制式克拉克手槍、10發子彈投案。賴供稱，當晚與李男喬事情時起口角，郭姓小弟認為李要對他不利，先發制人開槍。