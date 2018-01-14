民宿1台贈品機 警「臥底」抄走控賭博

2018-01-14

改裝小瑪莉 想給客驚喜

〔記者王捷／台南報導〕警方搶績效搶過頭？位於台南市巷弄的一間文創民宿，特地找來一台早期流行的「小瑪莉」賭博機台改裝成贈品機，讓住宿旅客退房時，取得民宿提供的零錢投入機台，按一下看能獲得哪一種文創商品或飲料，藉此哈哈一笑獲得娛樂效果，沒想到贈品計畫還在籌備中，台南市警二分局悄悄派出便衣，要櫃台把贈品機插電後投錢把玩，再以「民宿營賭」之由扣機和查辦業者，老闆蕭青峯昨氣憤說：「警方入人於罪！」

還在測試 就被移送法辦

二分局行政組表示，因為該機台有退幣口及投幣口，屬於公告查禁的賭博機台，轄區警員多次探訪，加上機台擺放的位置為公開場所，所以依刑法第268條「意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博」函送法辦；違反該法條最重可處3年徒刑。

這間文創民宿開幕至今未滿1年，民宿業者蕭青峯說，為了讓民宿有故事，除設計外星太空船迫降台南，出現一對外星人男女在台南落腳、把民宿當作外星人據點的創意故事為房間主題，還構思不少文創文具商品，贈送入住房客。

蕭青峯說，他認為若將文創商品直接拿給客人，客人印象可能不深，他跟設計師討論後，決定找來小瑪莉機台變身改裝，將原有的賭博面板更換成店內所有外星人角色，機台運作沒變，由店家提供10元硬幣給房客，投錢後按鈕運轉，憑燈號最後停留在哪個角色位置，就決定贈送房客哪個外星人公仔或飲料，機台不能退錢，公仔或飲料是贈品不能換錢。

蕭青峯說，這個計畫還在籌備，尚未正式啟動，機台只有在測試時才會插電，至今未有任何房客玩過，「那位員警是第一個玩贈品機的人！」

警：意圖營利就是賭博

蕭青峯氣憤指控，該名便衣員警是在本月3日來民宿，向櫃台小姐假稱「我是老闆的朋友」，要求玩機台，欺騙才剛上班3天、不清楚狀況的櫃台小姐將贈品機插電，警員投錢玩了一會兒，二分局行政組大批人馬就衝入店內查扣機台搬走，還以「意圖營利，供給賭博場所或聚眾賭博」理由，將他送辦。

蕭青峯當時試圖向警方解釋，但警方不理會，僅告知「有意見可以跟檢察官說」。蕭認為，民宿沒有賭客、沒有賭金，警察硬拗是賭博機台，他質疑「那扭蛋機是不是也是賭博？」痛批警方為績效入人於罪，很不道德，根本是找市井小民的麻煩。