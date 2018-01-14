潮鞋炒翻天 有人專排限量賺價差

2018-01-14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕潮鞋熱近年在全球發燒，多款知名潮鞋一發售，就吸引大批鞋迷排隊搶購，包括adidas Yeezy及Air Jordan（見右圖，記者蔡宗憲攝）系列都是炒鞋的主標的，一雙5、6千元買來的球鞋，現場轉手動輒可賣到上萬元，但收藏等增值的人多、穿的人少，與早年買鞋是為了舒適或功能性取向大不相同。

潮鞋玩家阿華說，潮鞋價格不斷炒高，除限量鞋子發售量少，因為「籤運跟財力」一樣重要，有時候沒抽到籤的買家，只能用極高價格向中籤者購買，一手賣過一手，自然水漲船高。

曾排隊抽中潮鞋轉賣獲利的上班族老邱說，不少限量潮鞋花5、6千元，都能賣到1萬5千元以上，「排個2天就能賺到10K」，對低薪的台灣社會，即使請假去排隊都划算，老邱開玩笑說：「這也是另類的打工賺錢。」

阿華舉例說明，Air Jordan系列是潮鞋玩家眼中的聖品，第一代在美國原售價台幣5600多元，現在翻漲到台幣6萬多元，甚至傳出有買家開價願以20萬元一次收齊第一代到第十代的10雙。另外，adidas Original「NMD」或嘻哈天王肯伊威斯特與adidas聯名的「Yeezy Boost 350 V2」等鞋款，網路價格甚至高達2萬2千餘元，已如同藝術收藏品般高貴。