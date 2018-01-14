誰幹走我的潮鞋…報警驚見牠秒偷

2018-01-14

剛買到手 置機車腳踏墊

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕高檔球鞋、潮鞋一雙動輒要價近萬元，仍吸引台灣不少玩家搶購，屏東墾丁一名玩家本月11日深夜騎機車到速食店購物，貪圖便利將剛買不久的5千多元潮牌球鞋放在機車腳踏墊上，買完東西發現心愛球鞋失竊，氣得報警，警方調閱監視器發現竟是一隻黑狗小心翼翼靠近機車，然後快速將裝鞋袋子叼了就跑走，丟鞋玩家看了畫面哭笑不得，說「算了，不報案了」，隨即離開警所沿街追查這名「狗小偷」。

發現狗小偷 放棄報案

墾丁派出所員警林才峻表示，男子當晚近11點氣急敗壞請速食店報案，指稱他新買不久的球鞋與衣物裝在黃色袋子，因貪圖一時便利，將袋子放在機車腳踏墊上，機車則停在速食店前，「只是到速食店買一下東西，不到10分鐘回來，鞋就不見了」。

男子神情氣憤又沮喪，透露該雙球鞋要價逾5千元，是具有收藏價值的高檔潮牌球鞋，經網路「炒鞋」後價格可能水漲船高。

林才峻說，警方獲報後即與失主及店家一起觀看監視器畫面，結果發現男子前腳剛走進速食店，一隻黑狗隨後鬼鬼祟祟走到機車腳踏墊旁，觀望見「沒人注意」後，火速將黃色鞋袋扯下地面，叼著鞋袋快速消失在暗處，犯案過程不到15秒。

黑狗大盜疑在逃

「看到監視器畫面時，球鞋主人的表情很複雜！」林才峻說，男子一臉不可置信，大呼「怎麼會這樣！」隨即跟員警表示麻煩你們了，就不必報案了，話說完就離開，焦急四下找狗尋鞋。

墾丁派出所員警表示，因為球鞋主人未完成報案，故不清楚他後來有沒有找回心愛潮鞋，不排除「黑狗大盜」仍在逃。