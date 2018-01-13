海巡署士官長賺外快 包庇漁船走私

2018-01-13

〔記者楊政郡、蔡政珉／綜合報導〕海巡署再爆發包庇漁船走私弊案，曾擔任梧棲安檢所士官長的簡昌弘，涉嫌洩漏勤務表值班資訊，讓有走私之虞的船隻在特定人員站哨時間進港，然後在安檢時「放水」，檢方前天搜索簡昌弘、海巡隊員、船東、私梟處所等地點，訊後將簡昌弘依貪污治罪條例等罪向法院聲押獲准。

海巡署新竹機動查緝隊2016年12月29日，於台中梧棲漁港查獲漁船走私中國香菇，意外發現梧棲安檢所士官長簡昌弘（40歲）與走私犯嫌過從甚密，主動報請廉政署立案偵辦。

洩漏值班表 放水讓船進港

簡事發後調往外埔安檢所，本月11日台中地檢署與廉政署搜索中部地區巡防局第3總隊外埔漁港安檢所，發現簡某從2016至2017年間，涉嫌洩漏勤務表值班資訊給蔡姓、郭姓、陳姓等船東或走私業者，懷疑簡姓士官長每次放水收受數萬不等現金，當作賺外快。

蔡、郭、陳等人以通訊軟體LINE與簡聯繫，簡則透露值班資訊，讓業者在他值班之際走私，通常走私中國的香菇、魚貨等，事後回贈他適當「報酬」，被告等人涉及貪污治罪條例及懲治走私條例等罪，蔡、郭、陳等業者各以3至10萬元交保。

檢調指出，目前正進入舊曆年關，是走私年貨旺季，走私年貨只是影響稅捐，目前沒發現有人趁年關走私槍械及毒品，否則嚴重影響社會秩序。

海巡署中部地區巡防局指出，針對第3海岸巡防總隊有人員疑似與走私犯嫌過從甚密，如查證屬實，依規定嚴懲不法。