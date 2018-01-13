老醫師給百萬車、金卡任意刷 俏護理師只給牽小手挨告

2018-01-13

〔記者蔡清華、黃建華／高雄報導〕高雄市已婚70多歲的醫美診所院長，為追求長相清秀的30歲女護理師，豪氣狂送一輛百萬新車及金卡任意刷，女護理師刷了40萬元，但兩人5個月來卻僅吃飯、牽牽小手，女方始終拒上床，最近還交出信用卡並離職，院長怒告女護理師竊盜，全案函送高雄地檢署偵辦。

70歲追30歲 暗示她當小三

警方傳喚護理師到案說明，她說，信用卡是院長為了追求她，主動送給她的，堅稱沒有竊取醫師的信用卡，且她從頭到尾都沒有同意當他小三，怎可事後反說是竊盜？

警方調查，已婚醫美診所院長子女皆已成年，去年2月間，新來一名未婚、身高約165公分、長相清秀的護理師，院長很滿意，不時藉機以言語暗示要她做小三。

院長還使出銀彈攻勢，為求得女子歡心，送她一輛百萬TOYOTA休旅車，車登記在女方名下並交由她使用，以及名下的信用卡金卡供她任意刷，卡費由他繳。

護理師每月刷卡金額從5萬至13萬元不等，5個月下來總刷卡金額約40萬元； 院長雖多次暗示要找她開房間，女方都以有事或月事來等理由拒絕，5個月來，院長只與女護理師吃過幾次飯、牽牽小手，逛逛街。

院長花了那麼多錢，對兩人的進展超不爽，稱診所不想開了，女方則順勢離職，去職前還到百貨公司刷13萬餘元，再歸還信用卡，車子則沒還。

院長愈想愈氣，去年8月委由律師，指其放在公事包內的信用卡被盜刷，向高雄地檢署提告女方竊盜及偽造文書，至於贈車部分，因車子已在女子名下恐告不成作罷，警方將全案函送地檢署審理。

醫師若敗訴 恐變成誣告

律師鄧藤墩認為，如果女護理師說詞屬實，老醫師要告女護理師竊盜恐難成立，誣告罪嫌反而會成立，即使女方未提告，檢察官亦可自動檢舉偵辦，或第三人可據此告發，本案基本上屬民事糾葛，建議當事人應循民事途徑解決。