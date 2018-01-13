小開酒駕 喬警放水 高市議員改列被告

2018-01-13

小開棄車逃逸 找妻頂罪

〔記者蔡清華、黃建華、王榮祥／高雄報導〕高雄市楠梓警分局爆發疑似放水酒駕案，王冠鋁業小開許毓麟去年酒駕自撞，棄車逃逸找來妻子頂罪，許男為免警方追查，被指透過高雄市議員周鍾㴴（音同讚）向分局長陳百祿關說放水，許男承認頂替情節及找議員「關心一下」；橋頭地檢署昨天搜索楠梓警分局、加昌派出所、交通分隊，帶走分局長陳百祿、派出所許姓及單姓員警、交通隊陳姓女警等4警，訊後先請回；另約談周鍾㴴等9名證人，訊後將周改列他字案被告後請回，全案朝違反貪污治罪條例的圖利罪偵辦。

分局長陳百祿 訊後請回

全案發生於去年5月，許男駕駛轎車在高雄市楠梓區援中港路自撞翻覆，警方到場時駕駛人已離開，不久鐘姓女子現身自稱是駕駛，因女子身無外傷，員警懷疑車子非她所開。

議員被指找分局長關說

警方循車籍資料找到車主許男，發現許身上有酒味，許否認開車，警方仍對許男和妻子鐘女酒測，許男酒測值逾0.6毫克，因當時無許男駕車事證，未移送，但警方懷疑許男才是酒駕肇事人，就在員警準備重啟調查時，許透過周鍾㴴找上警方關切，全案隨即以「查無實證」結案。

檢調今年偵辦他案，意外掌握周鍾㴴疑涉關說許男酒駕事證，調查發現周案發後確與楠梓警分局長陳百祿見面，但陳、周均否認關說施壓，相關員警也否認；交通分隊陳姓女警說，她依程序處理，沒有受到高層壓力，因查後事證不明確結案。

許男是王冠鋁業的富二代，他到案後承認酒駕自撞，由妻子出面頂替及有找議員「關心」此案；昨天夫妻倆分別被依公共危險、頂替罪各以5萬元交保。

橋頭地檢署檢察官吳建弘是在昨天上午率高雄市調處人員搜索相關警察機關，帶回出入登記簿等報案出勤紀錄資料，及約談全案相關人。周鍾㴴等人訊後不願對案情多做說明。高雄市警局昨表示未包庇放水。

高市警：未包庇放水

高雄市議員周鍾㴴擁有政大教育碩士學歷，是高市縣市合併前後的八屆議員，也是高市議會現任六十六位議員中最資深者，在議會同事眼裡，周問政不強勢，地方基層對他評價少有負面，熟識他的友人對其捲入關說酒駕案感到意外。