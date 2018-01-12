擱淺發信號彈求援 險燒了東吉嶼聚落

2018-01-12

還好大雨澆熄猛火

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕水火齊發！航行澎湖龍門至嘉義布袋的貨輪嘉明輪，疑似絞網俥葉掉落，失去推進能力，沿路漂流至東吉嶼擱淺，國家搜救中心派出直升機將8名船員吊掛救出，但貨輪擱淺時曾發射信號彈求救，燃燒的彈體射進東吉嶼山林，引發火警差點延燒民宅聚落，所幸天雨協助撲滅火勢。

交通部航港局前天傍晚6時5分接獲通報，指稱總噸位588噸嘉明輪在澎湖龍門東南東方約5浬處，疑似絞網俥葉掉落，失去推進能力，隨流漂至東吉嶼海域，船上除8名台灣及印尼籍船員外，並載有燃油（柴油）8噸，漁獲約6噸。

嘉明輪船長王登照表示，因海上風浪過大，雙錨皆已下錨仍造成流錨，1時55分擱淺在東吉嶼東北方100公尺處，2時5分宣布棄船，人員集中甲板等待救援；船東嘉明海運公司聯繫拖船「裕宏」自興達港出港協助，昨日凌晨2時30分抵達現場拖救。

嘉明輪8船員獲救

澎湖海巡隊派遣線上PP-5031艇、PP-5035艇、金門艦及台中艦前往救援，因風浪高達10級，警艇無法靠近，改通報國家搜救中心派遣直升機前往，昨日清晨4時28分將貨輪上8人吊掛救出，交船公司安置。

貨輪待救時，曾打出信號彈求援，但燃燒的彈體意外造成鄰近東吉嶼山林大火，由於島上仍有民居，差點延燒200公尺外的民宅，所幸天空及時降雨撲滅火勢，讓居民度過驚魂夜。

嘉明輪擱淺但目前未發現漏油情事，交通部航港局指示南部航務中心成立海難災害應變小組，昨日下午召開嘉明輪第一次船體移除會議，邀集船東和相關單位共同研商船體移除作業。