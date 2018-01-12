變態男演員性侵憨女 還嗆：射了才能走

2018-01-12

演刑事組長 竟是大色狼

〔記者張文川／台北報導〕曾在本土劇演出刑事組長等正義角色的小咖演員江辛格，在戲中抓壞人，戲外竟是色情狂，11年前就曾被控性侵案獲判無罪，去年5月又在台北市西區將街頭賣口香糖的身心障礙女子小如（化名）騙到住處，持菜刀殺傷她的手臂、頭部，還威脅「射了才能走」性侵得逞；台北地院昨依對殘障人士強制性交罪，重判江男10年有期徒刑，可上訴。

11年前 涉性侵獲判無罪

江辛格過去藝名為「江建文」，在本土劇中擔任小角色，後來從事保全工作，他已非第一次涉案，11年前被控拿著劇照誘騙弱智女子，將被害人帶回住處性侵遭起訴，因被害人對遭性侵的次數、過程供述前後不一，才獲判無罪定讞。

台北地院昨天判決指出，小如是身心障礙人士，在街頭賣口香糖為生，江男經常在路上碰到她，總會跟她打招呼，並自稱在附近麵店工作，兩人因而相識。

去年5月間，江男又在街頭遇見小如，竟起色心說：「我看妳滿頭大汗，來我家休息一下！」小如不疑有詐前往，江開始慫恿：「長褲脫掉更涼快！」要求小如與他嘿咻，小如拒絕並出手抵抗，江拿出菜刀連砍小如3刀，表示「射了才能走」，小如無力掙脫，只好為江口交。

砍憨女3刀 還拗她是自願

小如離開後，被路上商家發現她邊哭邊流血，協助報警，檢警拘提江男，並聲請羈押獲准。江承認砍人、性交，但辯只用刀背砍，還辯事前有說要給小如幾百元，小如沒說不好，後來確實給了200元；反控是小如捶打他。

小如證稱，案發時一再把江男的手撥開，並說：「尊重你是大哥才不想打你，不要對我做這種事！」合議庭認定，小如沒有社會經驗且與江認識，才未拒絕邀請，不能因江男有給錢就認定是合意，將江男重判10年。

D咖演員 這回被判10年

據了解，案發後小如不敢再上街賣口香糖，出庭隔離作證時還直言想殺了江男，心理創傷極深，已由社會局介入輔導。