台版死亡筆記本／民代收到自己訃聞 預告死期死狀

2018-01-12

冬山鄉代林峻輔發表「不自殺聲明」報案

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉民代表林峻輔遭人匿名寄發假訃聞，內文出現「狂熱政治無所不為，遭天譴曝屍荒蔓意外身故」等詛咒字句，還預告下月16日是他的「死期」，宛如台版的日漫「死亡筆記本」，假訃聞同步寄給縣內多位政商人士；林峻輔昨痛斥「惡質」，發表「不自殺聲明」後向警方報案。

同步寄給宜蘭政商人士

「這封訃聞怎麼這麼怪？」三星鄉長黃錫墉收到郵寄卦聞後，原以為與熟識的冬山鄉代林峻輔同名同姓，仔細一看，地址是林的服務處，手機號碼也相同，但死期竟是未來的107年2月16日，儼然是「預告死訊」，不僅是觸人楣頭，且恫嚇意味濃厚。

詛咒遭天譴曝屍荒蔓

訃聞內文寫著：「林俊甫在2月16日凌晨因狂熱政治無所不為，城府深廣陽奉陰詭，遭到天譴曝屍荒蔓意外身故」，訂於3月3日舉辦公祭後火化，最後還偽造林的兩個兒子署名；初步了解，宜蘭縣鄉鎮市長及縣議員等都有收到這份訃聞。

林峻輔接獲好友告知，驚覺被人「詛咒」，拿到後詳看訃聞，除「林俊甫」是他的舊名外，出生年月日、地址、電話、兒子名字均無誤，擺明衝著他來。

據指出，林峻輔準備投入下屆冬山鄉長選舉，上個月才在民進黨民調中勝出，外界聯想這封假訃聞是否與年底選舉有關；林發出「不自殺聲明」，強調自己樂觀開朗，身體健康沒有任何疾病，絕不可能自殺或病死。他沒有與人結怨，若是選舉因素被寄假訃聞，這種做法非常惡質、已委託律師處理，一定要查出幕後黑手告到底。

律師︰涉刑法恐嚇等罪

律師林國漳說，訃聞提及死亡日期是107年2月16日，距今還有1個月，林峻輔如果心生恐懼，此舉將構成刑法的恐嚇危害安全罪，至於內文的「城府深廣陽奉陰詭」等文字，也有可能觸犯公然侮辱或誹謗罪。

民進黨宜蘭縣黨部昨天發聲明，要求散布黑函者懸崖勒馬，呼籲各界抵制這類負面行為；羅東警分局獲報已派員展開調查。