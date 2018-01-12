殺女友再跳樓 男救回被起訴

2018-01-12

〔記者楊政郡／台中報導〕58歲男子呂輝龍疑因感情問題與黎姓越籍女子談判分手，去年10月3日凌晨約2時前往黎女住處刺死她，伴屍5小時後，在屍體旁自殘12刀，再從3樓跳下輕生，傷重送醫救回一命，台中地檢署依殺人罪將他起訴。

起訴書指出，呂男與黎女（原越南籍，已取得台灣身分證）原是男女朋友，呂男家住台中市豐原區廟東夜市內，去年中兩人談判分手破裂，黎女與友人合夥經營小吃店，自己住在小吃店樓上3樓。

106年10月3日凌晨1時，呂男預藏2把尖刀，再次到黎女住處找她談判，談判不成後刺了黎女6刀致死，呂男在房內與屍體獨處5個小時，上午7時許持刀朝自己胸、肚自殘12刀，再從3樓一躍而下，造成多處骨折及當場昏迷，被送往豐原醫院救治，撿回一命。

呂男坦承殺害黎女，但不願多談事發經過；黎女的越南籍阮姓合夥人說，106年10月2日晚上呂男已來2次，質問黎女為何不接他電話，還質問黎女騙他，當天小吃店打烊後，黎女曾透露想跟呂男分手，她要找呂男好好談。

阮女向警方供稱，她與死者是越南同鄉，兩人嫁來台灣都10多年，黎女前段婚姻生有1女兒，小孩現住越南，她與黎女合夥租下豐原區信義街的3樓透天厝，1樓開小吃店，3樓讓黎女居住。