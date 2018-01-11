雞牛青菜都偷 桃園農作物大盜落網

2018-01-11

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市各區接連傳出雞、牛、農作物失竊案，有民眾一早起床發現雞舍「空空如也」，氣得痛罵竊賊「很夭壽」；八德警分局過濾監視器畫面鎖定65歲男子邱發金並於9日收網逮人。初步清查邱男在33天內至少犯案14起，偷走183隻雞、375斤大蒜。警方擴大清查並追緝銷贓共犯，據悉，邱男是「農作物」大盜，過去就曾有偷牛的紀錄。

雞舍被掃得空空如也 農家氣罵很夭壽

警方去年11月25日接獲農民報案，清晨有竊賊潛入偷走54隻雞，之後又陸續接到多位農民通報，栽種的刈菜、大蒜、花椰菜、高麗菜不翼而飛，甚至連牛隻都失竊。警方調閱失竊農家附近及周遭道路監視器，找到犯案車輛後追出邱男涉有重嫌，循線將他拘提到案，並查扣油壓剪、屠刀等作案工具。

邱男供稱，得手的蔬菜隨即透過友人送到市場銷贓，至於雞、牛則放養在大溪山區，等到肥壯與價格高漲時再宰殺送到市場，警方趕到農舍果然發現上百隻雞，但部分失竊的雞及牛已被宰殺賣掉，初步清查，邱男至少犯案14起，偷走183隻雞、大蒜375斤，加上牛隻及難以估算的各式青菜，不法獲利至少超過20萬元。

警方調查，14起竊案有13起在八德區，又以長興路、榮興路一帶最多，作案的時間集中在凌晨2、3點到清晨6、7點間，由於還有其他區域也傳出雞隻竊案，警方持續清查是否為邱男所為。在邱男農舍裡的上百隻雞，每隻都長得差不多且經邱男飼養了一陣子，到底原先的飼主是誰根本難以分辨，也是警方另一個頭痛問題。