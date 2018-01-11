6槍手掃射養生館 遭逮還想殺警

2018-01-11

〔記者蔡宗憲、邱芷柔／屏東報導〕屏東縣恆春鎮省北路一家養生館，5日凌晨遭主嫌張尚信等6名歹徒持槍闖入，試圖恐嚇強取50萬元，因店家不從，6人竟宛如電玩「CS」一般，分持突擊步槍、霰彈槍對著店內亂開槍示威，險些打中一名店員頭部。警方8日在潮州鎮逮捕6人，過程中還險遭犯嫌開槍攻擊。

張尚信等6嫌5日凌晨1時假借為養生館林姓男子處理糾紛，帶著各式槍械武器，欲強索50萬元處理費，因林男不願意，這群男子便以鋼管霰彈槍對天花板開一槍，離開前還對店門玻璃開數槍後逃逸，其中一槍正好打在店內員工頭部上方的玻璃，該員工差點就「爆頭」。

恆春警方追查發現涉案6人為潮州地區人士，得知主謀張嫌因身犯多項槍砲、妨害性自主、詐欺等案，可能將面臨長刑期的法律制裁，還向友人嗆「死也不願被警察抓走」，透露將與警方決一死戰的決心，員警埋伏時便不敢大意。

8日晚間7時，警方得知張嫌與潘姓女友搭車返回租屋處，便在周邊部署攻堅，沒想到張嫌見到警方，隨即取出背包內上膛手槍欲射擊員警，所幸幾名員警一人控制張嫌持槍的右手、一人控制張嫌頸部，一人飛撲將張嫌撲倒，將他的手指從扳機護弓中扯出，過程驚險。

警方隨後兵分多路將其他5名犯嫌緝捕到案，起出改造手槍1把、子彈53顆、鋼管霰彈槍1把、改造手槍槍管2支，另一把行凶的突擊步槍仍在追查，訊後將6人依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、恐嚇等罪移送。

主嫌張尚信 行徑囂張

警方調查，十大槍擊要犯林豐德雖入獄，仍有許多黨羽流竄，張嫌就是其中之一，平日擁槍自重，去年11月曾因違規停車被潮州分局盤查，發現副駕駛座上就放著1把改造槍枝，車內張嫌面對警方訊問，神色自若大方坦承槍枝是自己的，且裡頭裝有子彈，行徑囂張。