婦醫副院長猥褻女病患 辯內臟都看過

2018-01-11

「她的身體無新奇之處」

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化知名婦產科醫院「成美醫院」醫師謝俊雄，被控2年前在副院長任內將一名回診婦女帶至廁所趁機猥褻；謝辯稱曾對婦女做過8次陰道內診、1次乳房檢查，還說，「我連她內臟都看過了，她的身體對我而言並無新奇之處」。彰化地方法院認謝男利用患者對醫師的信任犯案，犯後又未見悔意，依觸犯「利用權勢猥褻罪」判處6月徒刑。

仍在醫院任職 已非副院長

記者昨日致電醫院，醫院表示謝醫師現在不是副院長，但仍是院內專任婦產科醫師，由於謝醫師未值班，目前無法取得他的回應，院方留下回撥電話，至截稿前仍未回覆。

判決書指出，彰化一名34歲產後婦女因子宮頸片抹片異常，前年8月前往彰化市成美婦產科醫院檢查，由謝俊雄醫師陪同王姓護理師看診。婦女因出血過多，檢查後在休息室等候報告，謝男結束門診，看見婦女便喊她名字要求跟他走，婦女以為要看報告，不疑有他跟醫師走到3樓廁所，婦女頓感疑惑，但醫生表示要看出血是否止住，婦女基於信任隨醫師進入廁所。

進入廁所後，醫師示意她脫下內褲，隨後蹲下用未戴手套的雙手觸摸陰部，頭還旋轉仰面觀看。檢查結束婦女急著想走，醫師又攔下要檢查胸部，還要求婦女把洋裝撩到胸部上方，由於婦女穿哺乳衣，醫師硬是把手伸進內衣觸摸、按捏雙乳。

未戴手套觸診觀看又摸胸

檢查到一半，醫院院長巡視樓層時關閉廁所電燈，謝男還刻意鎮定，低聲示意「可能不知裡面有人」，接著又持續按胸約2、3分鐘，最後告知左乳房乳腺有阻塞，婦女嚇得連忙整理衣服離去。婦女回到家後越想越奇怪，向老公與婆婆哭訴「覺得醫生怪怪的」、「他邊看邊摸又邊發抖」等委屈，家人決定報警。

謝俊雄審理時坦承，有以手指碰觸患者下體、乳房，但否認猥褻，並辯稱對方曾患菜花，看診5個月才痊癒，為她做過8次內診、1次乳房檢查，還幫對方接生，內臟都看過了，她的身體對他而言並無新奇之處。

無悔意 法官判刑6月

法官審酌，謝男身為醫師，竟利用患者信賴其醫療專業，趁診療機會猥褻，惡性非輕，犯後否認犯行，尚難認具有悔意，且迄未與婦女達成和解，判處他有期徒刑6月、得易科罰金，審酌他的醫師財力，易科罰金以每天2千元計算。