善心運將載噴血男就醫 熱血警開道護送

2018-01-11

騎警用機車飆4公里救命

〔記者許國楨／台中報導〕「拜託！警察大人請幫忙，車上乘客手受傷在噴血！」台中市第五分局警員呂孟淳上週六執勤途中突然被一輛計程車攔下，原來是吳姓運將急載一名受傷男乘客就醫卻遇到塞車，呂員得知立即騎著警用機車鳴笛開道，狂飆了4公里、7分鐘內迅速護送傷者抵達醫院，吳男事後撥打110電話敘述事情經過，呂員的熱血行徑才曝了光。

陷在車陣 運將攔警求助

警方說，吳男當晚在北屯區崇德路與崇德十路口被一對男女攔下，男性乘客一上車就說：「司機先生，我手部被玻璃割傷，要到中國醫藥大學附設醫院就醫。」吳男見對方手部不斷噴血，還染紅了按壓傷口的毛巾，研判情況危急，也沒多問馬上加速，沿崇德路往醫院方向疾駛。

只是當天正值週末夜晚又飄著細雨，開車出門的車輛明顯增加，吳男眼看計程車陷在車陣中，唯恐延誤傷者就醫，在行經崇德路與松竹路口時，見任職第五分局四平派出所的警員呂孟淳正在停等紅燈時，上前求援，「拜託！警察大人請幫忙，車上乘客手受傷在噴血」。

呂員得知原委，立即騎著警用機車在計程車前鳴笛開道，狂飆了約4公里終於護送傷者抵達醫院，吳男事後為感謝呂員的熱心助人行為，撥打110電話敘述事情經過，呂員的熱血行徑才曝了光。

由於呂員才剛畢業沒多久，同仁聽到這件事情紛紛稱讚這位小學弟的臨場反應真好，讓事情有了圓滿結果。