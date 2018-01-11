愛狗爺爺寒夜拖車故障 2暖警幫載回家

2018-01-11

〔記者許國楨／台中報導〕已9旬高齡的蕭姓爺爺非常愛狗，每週日都會騎車拖著一大車看板，到綠園道推廣認養流浪狗，當天晚上活動結束返家途中，機車突然拋錨無助呆站路旁，熱心民眾見狀報警，與附近住戶七手八腳卸下拖車後，由警方一人騎車拖回收車，一人載著爺爺返家，讓寒冷的夜晚添加了不少感人的溫度。

一人載回收車 一人載爺爺返家

警方指出，蕭爺爺本月7日深夜活動結束後返家路上，拖著一大堆認養流浪狗看板的機車突然故障，一個人呆站路旁，不知如何是好，騎車行經的劉姓女子見狀，擔心爺爺可能迷路，向警方求援，此時剛好在附近巡邏的第二分局立人派出所所長林添宏、警員章日豪獲報趕往了解，但爺爺不僅重聽，特殊的口音更是讓大家聽了「霧撒撒」。

只見爺爺不停踩發機車，警方猜測爺爺應該是車子故障無法返家，決定要載他回家，但這一大堆看板、雜物也不能就這樣丟在路邊，最後大夥兒決定一起幫爺爺將拖車卸下，沒想到這才是最棘手的問題，因機車緊緊鎖著這一車物品，警方只好到附近住家借了扳手嘗試。

但因螺絲零件早就生鏽，拆卸過程困難重重，附近住戶看到後紛紛上前協助，有人幫忙用工具拆螺絲，有人幫忙打燈照光，還有人幫忙撐傘替爺爺擋雨，在警察與熱心民眾合力下，花費近20分鐘才卸下拖車，但考量警用機車的塑膠材質不易吊掛，因此商借劉女機車鎖上拖車，由章員載拖車，林員則載爺爺騎回約3公里外的住處，警民的熱心溫暖了這個寒夜。